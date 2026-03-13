Препарат для похудения может лишить зрения: ученые предупреждают о глазном инсульте

Популярный препарат для снижения веса Вегови , содержащий действующее вещество семаглутид, оказался связан с редким, но серьезным осложнением — ишемической оптической нейропатией, которую иногда называют «глазным инсультом». Такое открытие сделали ученые Университета Оттавы , а результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале British Journal of Ophthalmology (BJO), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что такое глазной инсульт и почему он опасен

Ишемическая оптическая нейропатия возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва. Это состояние может развиваться внезапно и приводить к частичной или полной потере зрения. Несмотря на редкость, последствия этого осложнения крайне серьезны, так как восстановить поврежденный зрительный нерв практически невозможно.

Масштаб анализа и методы исследования

Для оценки возможной связи с препаратом исследователи проанализировали данные системы сообщений о побочных эффектах Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за период с 2017 по 2024 годы. База данных включала более 30 миллионов сообщений о нежелательных реакциях, среди которых примерно 31 тысяча касалась препаратов на основе семаглутида.

Вегови vs Оземпик: чем отличается риск

Сравнительный анализ показал, что именно Вегови чаще всего ассоциировался с ишемической оптической нейропатией. Вероятность развития этого осложнения у пациентов, принимающих Вегови, оказалась почти в пять раз выше, чем у тех, кто использовал другой препарат с тем же действующим веществом — Оземпик.

Половые различия и фактор риска

Исследование также выявило значительные различия между мужчинами и женщинами. У представителей сильного пола риск возникновения глазного инсульта оказался более чем в три раза выше, чем у женщин. Такие данные подчеркивают важность индивидуального подхода при назначении препаратов для похудения и необходимость информирования пациентов о возможных осложнениях.

Ограничения исследования и важность дальнейших наблюдений

Авторы исследования отмечают, что базы данных побочных реакций фиксируют лишь сообщения о нежелательных эффектах, а не реальную частоту осложнений. Это значит, что прямой причинно-следственной связи между приемом Вегови и развитием ишемической оптической нейропатии установить невозможно. Тем не менее полученные результаты служат сигналом тревоги и указывают на необходимость дальнейших исследований и внимательного медицинского наблюдения за пациентами, использующими препараты для лечения ожирения.