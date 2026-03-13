Женщина пришла с гробом в кинотеатр и наполнила его акционным попкорном

Необычный случай произошёл в Бразилии, где женщина решила проверить пределы рекламной акции и принесла в кинотеатр настоящий гроб, чтобы наполнить его акционным попкорном. Инцидент попал в СМИ и быстро привлёк внимание пользователей соцсетей, вызвав бурные обсуждения о креативности и границах дозволенного, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Акция с «безлимитным» попкорном

По условиям промо-акции, попкорн продавался за символическую цену $3 и мог быть насыпан до краев в любую емкость, которую приносили посетители, если её объём не превышал 10 литров. Ограничений по форме контейнера правила не предусматривали, что и натолкнуло на необычные идеи. Некоторые посетители использовали ведра, кастрюли и даже спортивные сумки, однако героиня этой истории пошла дальше, выбрав наиболее провокационный вариант — гроб.

Первая попытка: отказ и возмущение

В одном из торговых центров женщины не удалось реализовать задумку. Сотрудники кинотеатра отказались принимать гроб, сославшись на его размеры и необычный характер предмета. Попытка вызвала удивление и недоумение, но не остановила настойчивую посетительницу. Она отправилась в другой кинотеатр сети в том же городе, чтобы попытать удачу снова.

Успех во втором кинотеатре

Во втором торговом центре ей удалось воспользоваться предложением. Сотрудники разрешили наполнить гроб попкорном, и необычная сцена сразу привлекла внимание других посетителей, которые не преминули сделать фотографии и поделиться ими в социальных сетях. Ситуация стала вирусной, вызвав массу комментариев и обсуждений.

Реакция публики: между похвалой и критикой

Соцсети бурлили от реакции пользователей. Одни отметили смекалку женщины и её умение нестандартно подходить к ситуации, похвалив за креативность и настойчивость. Другие же осудили поступок, сочтя его проявлением чрезмерной жадности и неуместной демонстрацией. Дискуссия о том, где проходит грань между креативностью и абсурдом, продолжается.