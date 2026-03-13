18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 18:33

Женщина пришла с гробом в кинотеатр и наполнила его акционным попкорном

Новости Мира 0 561

Необычный случай произошёл в Бразилии, где женщина решила проверить пределы рекламной акции и принесла в кинотеатр настоящий гроб, чтобы наполнить его акционным попкорном. Инцидент попал в СМИ и быстро привлёк внимание пользователей соцсетей, вызвав бурные обсуждения о креативности и границах дозволенного, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

фото: facebook
фото: facebook

Акция с «безлимитным» попкорном

По условиям промо-акции, попкорн продавался за символическую цену $3 и мог быть насыпан до краев в любую емкость, которую приносили посетители, если её объём не превышал 10 литров. Ограничений по форме контейнера правила не предусматривали, что и натолкнуло на необычные идеи. Некоторые посетители использовали ведра, кастрюли и даже спортивные сумки, однако героиня этой истории пошла дальше, выбрав наиболее провокационный вариант — гроб.

Первая попытка: отказ и возмущение

В одном из торговых центров женщины не удалось реализовать задумку. Сотрудники кинотеатра отказались принимать гроб, сославшись на его размеры и необычный характер предмета. Попытка вызвала удивление и недоумение, но не остановила настойчивую посетительницу. Она отправилась в другой кинотеатр сети в том же городе, чтобы попытать удачу снова.

Успех во втором кинотеатре

Во втором торговом центре ей удалось воспользоваться предложением. Сотрудники разрешили наполнить гроб попкорном, и необычная сцена сразу привлекла внимание других посетителей, которые не преминули сделать фотографии и поделиться ими в социальных сетях. Ситуация стала вирусной, вызвав массу комментариев и обсуждений.

Реакция публики: между похвалой и критикой

Соцсети бурлили от реакции пользователей. Одни отметили смекалку женщины и её умение нестандартно подходить к ситуации, похвалив за креативность и настойчивость. Другие же осудили поступок, сочтя его проявлением чрезмерной жадности и неуместной демонстрацией. Дискуссия о том, где проходит грань между креативностью и абсурдом, продолжается.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь