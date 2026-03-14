18+
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 20:54

Ксения Алферова показала редкие фото со знаменитой матерью в день её 75-летия

Новости Мира 0 1 941

В день 75-летия народной артистки России Ирины Алферовой, ее дочь, актриса Ксения Алферова, поделилась редкими семейными снимками и трогательными словами в соцсетях, вызвав волну теплых откликов среди поклонников и коллег по сцене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «Ксения Алфёрова»
Фото: Telegram-канал «Ксения Алфёрова»

Искреннее признание дочери

В своем посте Ксения Алферова не только поздравила маму с юбилеем, но и подробно рассказала о том, что делает Ирину Алферову уникальной в глазах не только семьи, но и всей страны.

«Такое сладкое, теплое и родное слово «мама», — написала актриса. Она отметила, что к ее матери часто подходят поклонники с благодарностью и словами любви, а Ирину Алферову это трогает до глубины души.

Ксения подчеркнула ежедневную заботу матери: вопросы о здоровье, готовка еды, внимание к семье и даже внимание к чужим людям — все это, по словам дочери, делает Алферову не просто выдающейся артисткой, но и человеком редкой теплоты и искренности. В посте актриса вспомнила о том, как мама умудряется одновременно заботиться о внучке, дочке, а также следить за благополучием мало знакомых людей и даже всей страны.

Семья — центр жизни Ирины Алферовой

Народная артистка России воспитывает не только Ксению, но и троих приемных детей: Анастасию и Сергея от третьего брака с актером Сергей Мартынов, а также Александра, сына своей сестры Татьяны. Такая большая и разноплановая семья стала для Алферовой источником вдохновения и опорой на протяжении всей жизни.

Особое внимание Ксения уделила семейной традиции празднования знаменательных дат. Мать актрисы недавно отпраздновала 104-летие своей собственной матери, Ксении Архиповны. Несмотря на возраст, бабушка ведет активный образ жизни, продолжает устраивать семейные праздники и заботится о себе, следя за своим внешним видом и даже наряжаясь по особым случаям. Ксения Алферова признается, что учится у своей бабушки жизненной мудрости и старается проводить с ней как можно больше времени, впитывая опыт и советы старшего поколения.

Исключительная любовь и признание страны

Слова Ксении Алферовой о маме вызывают ощущение причастности к чему-то большому. Ирина Алферова не только талантливая артистка с множеством аншлагов на спектаклях, но и человек, чья доброта и забота выходят за пределы семьи. Теплые слова поклонников, многочисленные подарки и внимание со стороны людей всех возрастов делают день рождения артистки не просто личным праздником, но событием, объединяющим зрителей, коллег и близких.

14
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь