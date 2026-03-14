Ксения Алферова показала редкие фото со знаменитой матерью в день её 75-летия

В день 75-летия народной артистки России Ирины Алферовой, ее дочь, актриса Ксения Алферова, поделилась редкими семейными снимками и трогательными словами в соцсетях, вызвав волну теплых откликов среди поклонников и коллег по сцене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Искреннее признание дочери

В своем посте Ксения Алферова не только поздравила маму с юбилеем, но и подробно рассказала о том, что делает Ирину Алферову уникальной в глазах не только семьи, но и всей страны.

«Такое сладкое, теплое и родное слово «мама», — написала актриса. Она отметила, что к ее матери часто подходят поклонники с благодарностью и словами любви, а Ирину Алферову это трогает до глубины души.

Ксения подчеркнула ежедневную заботу матери: вопросы о здоровье, готовка еды, внимание к семье и даже внимание к чужим людям — все это, по словам дочери, делает Алферову не просто выдающейся артисткой, но и человеком редкой теплоты и искренности. В посте актриса вспомнила о том, как мама умудряется одновременно заботиться о внучке, дочке, а также следить за благополучием мало знакомых людей и даже всей страны.

Семья — центр жизни Ирины Алферовой

Народная артистка России воспитывает не только Ксению, но и троих приемных детей: Анастасию и Сергея от третьего брака с актером Сергей Мартынов, а также Александра, сына своей сестры Татьяны. Такая большая и разноплановая семья стала для Алферовой источником вдохновения и опорой на протяжении всей жизни.

Особое внимание Ксения уделила семейной традиции празднования знаменательных дат. Мать актрисы недавно отпраздновала 104-летие своей собственной матери, Ксении Архиповны. Несмотря на возраст, бабушка ведет активный образ жизни, продолжает устраивать семейные праздники и заботится о себе, следя за своим внешним видом и даже наряжаясь по особым случаям. Ксения Алферова признается, что учится у своей бабушки жизненной мудрости и старается проводить с ней как можно больше времени, впитывая опыт и советы старшего поколения.

Исключительная любовь и признание страны

Слова Ксении Алферовой о маме вызывают ощущение причастности к чему-то большому. Ирина Алферова не только талантливая артистка с множеством аншлагов на спектаклях, но и человек, чья доброта и забота выходят за пределы семьи. Теплые слова поклонников, многочисленные подарки и внимание со стороны людей всех возрастов делают день рождения артистки не просто личным праздником, но событием, объединяющим зрителей, коллег и близких.