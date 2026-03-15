Эксперт озвучила неожиданную версию гибели лидера Ирана

Али Хаменеи мог сознательно поставить себя под угрозу во время атаки США и Израиля, считают эксперты, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог намеренно поставить себя под угрозу в ходе текущего конфликта с США и Израилем, предположила эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

Я думаю, что Али Хаменеи, предыдущий рахбар (высший руководитель Ирана – прим. «Ленты.ру»), намеренно принес себя в жертву. Совершенно очевидно – старый человек 86 лет, все он понимал, - указала эксперт.

Геворгян подчеркнула, что США переоценили свои возможности при нападении на Исламскую республику. В то же время, по её словам, Иран был готов к новому этапу противостояния: страна наладила производство гиперзвуковых ракет «Хорремшехр», которые могут выпускаться в больших количествах, что стало неожиданностью для Вашингтона и Тель-Авива.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, находясь в своем кабинете, во время начала атаки США и Израиля на Иран.