16.03.2026, 14:30

Долг СССР: граждане могут получить советские вклады с «трёхкратной» надбавкой

Новости Мира

В 2026 году граждане Российской Федерации вновь получили возможность оформить компенсации по сберегательным вкладам, открытым ещё в советский период. Тема стала особенно актуальной после разъяснений экономиста, кандидата наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, которые публикует «Газета.Ru». По словам эксперта, выплаты касаются как самих вкладчиков, так и их наследников, если они попадают под установленные возрастные рамки, сообщает Lada.kz. 

Фото: dagpravda.ru
Различия по возрасту вкладчика

По информации Балынина, граждане, родившиеся до 1945 года включительно, имеют право на компенсацию в трёхкратном размере остатка средств на их советских вкладах в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года. При этом сумма выплаты корректируется с учётом ранее полученных компенсаций и дополнительных выплат. Так, если остаток вклада составлял 430 рублей, гражданину положена компенсация в размере 1290 рублей.

Для более молодой категории — граждан 1946–1991 годов рождения — компенсация начисляется в двойном размере остатка вкладов. Примерно такая же схема действует и для их наследников. При этом, если исходная сумма вклада составляла 430 рублей, размер выплаты составит 860 рублей. Балынин уточнил, что и в этом случае сумма уменьшается на ранее полученные компенсации.

Факторы, влияющие на размер выплат

Экономист подчеркнул, что окончательная сумма компенсации зависит от срока хранения вкладов. Для её расчёта применяются специальные коэффициенты, варьирующиеся от 0,6 до 1. При этом вклады, закрытые в период с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991 года, не подлежат выплате в двойном или тройном размере, что стало важным ограничением для многих вкладчиков.

Как получить компенсацию

Эксперты напоминают, что для оформления выплат гражданам необходимо подтвердить факт наличия вклада на момент указанной даты и, при необходимости, предъявить документы, подтверждающие право наследования. Разъяснения экономиста позволяют россиянам заранее оценить размер возможной компенсации и подготовиться к оформлению выплат.

Итог

Возможность получения компенсации по советским вкладам в 2026 году вновь ставит в фокус финансовое наследие СССР и вопросы сохранности сбережений. Для многих граждан это шанс получить средства, которые уже десятилетиями оставались «замороженными», и одновременно повод вспомнить о значении финансовой дисциплины даже в далёкие советские годы.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь