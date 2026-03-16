Блокировка началась: тысячи россиян жалуются на сбои в работе Telegram

В России резко выросло количество жалоб на проблемы в работе популярного мессенджера Telegram. Пользователи сообщают о трудностях с подключением, задержках при отправке сообщений и полной недоступности сервиса. На фоне этих сообщений эксперты предполагают, что российские регуляторы могли начать процесс полной блокировки мессенджера на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

По данным специалистов, наиболее серьезные сбои наблюдаются при подключении через домашний интернет. В ряде случаев сообщения отправляются с большой задержкой или вовсе не проходят, а приложение долго пытается установить соединение с серверами. Иногда загрузка чатов и медиафайлов занимает несколько минут.

Эксперты отмечают, что подобные проблемы особенно заметны при использовании российских IP-адресов. При этом мобильный интернет и другие типы подключения могут демонстрировать разные результаты, что указывает на возможное применение различных технических методов ограничения доступа.

Эксперты допускают начало блокировки мессенджера

По информации, появившейся в СМИ со ссылкой на отраслевых специалистов, российский регулятор связи мог приступить к постепенному ограничению работы Telegram. Подобная версия объясняет резкий рост числа технических проблем у пользователей.

Представители отрасли обращают внимание на то, что за последние сутки мессенджер практически перестал корректно работать у многих абонентов домашних интернет-провайдеров. При подключении через российские сети приложение может долго пытаться установить соединение, а отправка сообщений сопровождается постоянным статусом «подключение».

Отмечается, что даже использование VPN не всегда позволяет решить проблему. В некоторых случаях доступ к Telegram не удается восстановить ни на смартфонах, ни на компьютерах. Особенно сложная ситуация наблюдается в регионах, где интернет-провайдеры используют так называемые «белые списки» разрешенных сервисов.

Разные регионы — разные условия работы

Представители телекоммуникационной отрасли отмечают, что характер сбоев может значительно отличаться в зависимости от региона, интернет-провайдера и типа сети. Это может свидетельствовать о том, что ограничения вводятся не одновременно по всей стране.

По словам специалистов, в некоторых регионах сервис работает с заметными задержками, тогда как в других пользователи сообщают о полной недоступности мессенджера. Такая ситуация может указывать на тестирование различных методов ограничения доступа.

Эксперты предполагают, что государственные органы могут применять разные технические настройки и алгоритмы фильтрации трафика, чтобы оценить эффективность возможной блокировки. Именно поэтому пользователи сталкиваются с различными типами проблем — от замедления работы до полной потери доступа.

Резкий рост жалоб пользователей

Статистика специализированных сервисов мониторинга подтверждает масштаб проблемы. Платформа Detector404 зафиксировала около восьми тысяч жалоб на работу Telegram только за последние сутки.

Еще один сервис, отслеживающий сбои интернет-ресурсов, сообщил о более чем 4,2 тысячи обращений пользователей 16 марта. Днем ранее количество жалоб оказалось еще выше — почти 12,7 тысячи.

Такой резкий всплеск обращений обычно свидетельствует о масштабных технических проблемах или централизованных ограничениях доступа к сервису.

Судебные штрафы усиливают давление на Telegram

Ситуация вокруг Telegram развивается на фоне новых судебных решений. Таганский суд Москвы недавно оштрафовал компанию на 35 миллионов рублей. Поводом стало обвинение в том, что администрация мессенджера не удалила запрещенную информацию, связанную с призывами к экстремистской деятельности.

Это уже не первый подобный штраф. Менее месяца назад, 25 февраля, суд также привлек Telegram к ответственности, назначив штраф в размере семи миллионов рублей за повторное невыполнение требований по удалению запрещенного контента.

Подобные решения усиливают давление на компанию и могут стать одним из факторов текущего конфликта между платформой и российскими регуляторами.

В Госдуме говорят о переговорах с руководством Telegram

Несмотря на сообщения о возможных ограничениях, представители российского парламента утверждают, что окончательного решения о блокировке мессенджера пока нет. По словам депутатов, власти продолжают диалог с руководством компании.

В частности, представители профильного комитета Госдумы по информационной политике заявили, что обсуждение вопроса продолжается. По их словам, Telegram уже удалил несколько сотен тысяч аккаунтов, однако этого может быть недостаточно для выполнения всех требований законодательства.

Депутаты также подчеркнули, что отсутствие официальных разъяснений способствует появлению слухов и спекуляций. В такой ситуации пользователи начинают строить различные версии происходящего, что только усиливает общественное напряжение.

Жесткие заявления о будущем мессенджера

Некоторые представители парламента высказываются гораздо жестче. Один из депутатов сравнил Telegram с «незаконным мигрантом», который работает на территории страны, но не соблюдает местные законы.

По его словам, если компания не приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством, мессенджер может в ближайшее время прекратить работу в России.

Подобные заявления усиливают опасения пользователей о возможной полной блокировке сервиса.

Кремль призывает к диалогу

Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что для продолжения работы на российском рынке руководство Telegram должно не только соблюдать действующее законодательство, но и поддерживать рабочий диалог с властями.

По словам представителя Кремля, сторонам необходимо найти компромиссное решение по существующим проблемам. Это позволит избежать радикальных мер и сохранить доступ пользователей к популярному сервису.