Врач объяснила, как убрать отечность и темные круги после недосыпа

После недосыпа многие сталкиваются с неприятными симптомами на лице — отёками, темными кругами под глазами и тусклой кожей. Врач-косметолог и дерматовенеролог d'Alba Екатерина Анчикова раскрыла «Газете.Ru» ряд эффективных методов, которые помогают быстро вернуть коже свежесть и здоровый тонус, сообщает Lada.kz.

Криолифтинг — мгновенный контраст температур для кожи

Анчикова отмечает, что одним из самых быстрых способов справиться с отёками является криолифтинг. Контраст холодного и теплого воздействия сужает сосуды, снимает припухлости и активизирует кровообращение. В домашних условиях это можно делать с помощью охлажденных патчей, гидрогелевых масок или даже ледяной воды для умывания.

Старый лайфхак врача звучит необычно, но действенно: подержите кубик льда во рту несколько минут. Это стимулирует рефлекторный отток крови и лимфы от головы, что помогает уменьшить отёки. Однако Анчикова предупреждает, что людям с хроническими заболеваниями ротоносоглотки нужно проявлять осторожность.

Лимфодренажный массаж: мягкость и регулярность

Для долгосрочного эффекта врач рекомендует лимфодренажный массаж. Он должен выполняться очень осторожно — легкими надавливающими и скользящими движениями по массажным линиям от центра лица к периферии. От переносицы — к вискам, от подбородка — к ушам и далее по шее. Регулярное применение такого массажа помогает «разогнать» застоявшуюся жидкость и окончательно снять отёки.

Кремы и сыворотки: выбираем правильно

Косметолог советует выбирать средства для глаз с липосомальной технологией, которая помогает активным компонентам проникать глубже в кожу. Для борьбы с темными кругами эффективны продукты с ретинолом (витамин А), который стимулирует выработку коллагена и делает сосудистую сетку менее заметной.

Витамин С в составе сывороток необходим для осветления кожи, а кофеин помогает сужать сосуды и выводить лишнюю жидкость. Гиалуроновая кислота возвращает упругость и глубоко увлажняет, а пептиды активизируют синтез коллагена.

Анчикова рекомендует искать крем, который сочетает в себе все необходимые свойства и содержит дополнительные компоненты, например, экстракт итальянского белого трюфеля, глутатион, натуральные масла и протеины. Такой комплекс питает кожу, укрепляет эпидермис, выравнивает тон и уменьшает выраженность морщин.

Секреты визажистов и домашние лайфхаки

Для мгновенного визуального эффекта врач советует цветокоррекцию вместо простого маскирования синевы тональным кремом. Персиковый или лососевый консилер нейтрализует синеву и наносится перед основным тональным средством или точечно под глаза.

Помогают и компрессы: охлажденные пакетики зеленого чая снимают покраснение, успокаивают кожу и немного подтягивают веки благодаря содержанию танинов и кофеина.

Профессиональные процедуры и профилактика

Если домашние методы не дают результата, стоит обратиться к специалисту. Эстетисты предлагают мезотерапию и биоревитализацию — инъекции с витаминами и гиалуроновой кислотой, которые питают глубокие слои кожи. LED-терапия красным светом стимулирует выработку коллагена, укрепляя истонченную зимней сухостью кожу век.

Витамины и питание: красота изнутри

Анчикова подчеркивает, что даже самые дорогие кремы не помогут без полноценного питания и восполнения дефицита витаминов. Витамин С, который осветляет кожу и борется с пигментацией, нужно получать из цитрусовых, киви, квашеной капусты и отвара шиповника.

Однако он работает лучше в тандеме с цинком и витамином К. Цинк способствует обновлению клеток и поддерживает местный иммунитет кожи, а витамин К укрепляет стенки капилляров, уменьшая проявление сосудистой сетки и синеву под глазами. Источниками этих элементов являются зеленые листовые овощи, печень и яйца.