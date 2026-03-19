Россия предупредила о росте цен на авиаперелеты

Туристов в 2026 году ожидает ощутимое увеличение стоимости авиаперелётов. По оценкам Ассоциация туроператоров России, рост цен составит в среднем от 5 до 7 процентов. Эти изменения уже начинают отражаться на рынке: обновлённые тарифы постепенно закладываются в новые бронирования, что означает фактическое удорожание поездок уже сейчас, а не в отдалённой перспективе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rossiya-airlines.ru

Эксперты подчеркивают, что речь идёт не о разовом скачке, а о системной тенденции, которая будет сопровождать туристический сектор на протяжении всего года.

Топливо как главный фактор давления на цены

Ключевой причиной подорожания авиабилетов называют рост стоимости авиационного топлива. Именно этот фактор напрямую влияет на себестоимость перелётов, а значит — и на конечную цену для пассажиров. Авиакомпании, сталкиваясь с увеличением затрат, вынуждены компенсировать их за счёт тарифов.

Аналитики отмечают, что подобная динамика характерна не только для российского рынка, однако в текущих условиях она особенно чувствительна для туристов, уже столкнувшихся с ограниченным выбором направлений и изменением логистики путешествий.

Спрос просел, но быстро перестроился

Дополнительное давление на рынок оказал геополитический фактор. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке интерес россиян к зарубежным поездкам временно сократился почти вдвое. Однако спад оказался недолгим: туристический поток начал восстанавливаться, но уже с иной географией.

Вместо широкого спектра направлений россияне всё чаще выбирают проверенные и доступные курорты. Основной поток туристов переориентировался на такие страны, как Египет и Турция, которые остаются ключевыми точками притяжения благодаря сочетанию цены, сервиса и транспортной доступности.

Турция снижает цены, но не для всех

На фоне изменений спроса турецкий гостиничный рынок начал активно реагировать. Ранее сообщалось о значительных скидках для российских туристов — в отдельных случаях они достигали 50 процентов. Это было связано с традиционной акцией раннего бронирования, которая ежегодно завершается к концу зимы.

Однако в марте ситуация изменилась: скидки сохранились, но стали менее масштабными. Сейчас отдельные отели продолжают предлагать выгодные условия, однако такие предложения носят точечный характер и не охватывают весь рынок.

Освободившиеся номера перераспределят в пользу россиян

Отдельным фактором, влияющим на ценовую политику, стало сокращение потока туристов из Европы. Из-за этого в турецких отелях образовался дополнительный номерной фонд, который необходимо заполнить.

Эксперты ожидают, что именно российский рынок станет одним из ключевых направлений для перераспределения этих мощностей. Это может частично сдержать рост цен на отдых в Турции и компенсировать подорожание авиаперелётов.

Рынок балансирует между ростом цен и поиском компромиссов

Таким образом, туристическая отрасль в 2026 году оказывается в состоянии сложного баланса. С одной стороны — объективный рост затрат и подорожание перелётов, с другой — попытки рынка сохранить спрос за счёт скидок и переориентации потоков.

В ближайшие месяцы именно эта гибкость станет определяющей: туристам придётся адаптироваться к новым ценам, а бизнесу — искать способы удержать клиентов в условиях меняющейся географии и экономических реалий.