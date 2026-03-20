Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.03.2026, 09:00

Назван простой тест для распознания инсульта

Новости Мира 0 429

Медицинские специалисты всё чаще напоминают о важности своевременного распознавания инсульта — состояния, которое развивается стремительно и может иметь необратимые последствия для здоровья. Они предложили обратить внимание на простой, но чрезвычайно информативный тест, известный в медицинской среде как УЗП, что расшифровывается как «улыбнись — заговори — подними руки», сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова в интервью «Газете.Ru» отметила, что именно этот тест позволяет быстро выявить первые тревожные сигналы нарушения мозгового кровообращения. Она подчеркнула, что инсульт проявляется острым и внезапным нарушением кровоснабжения мозга, что может привести к параличу, потере сознания или другим опасным для жизни симптомам.

Улыбка, слова и движение — три сигнала опасности

Суть теста УЗП заключается в последовательном наблюдении за тремя ключевыми функциями организма: лицевой мимикой, речью и координацией движений. Первый шаг — попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка часто становится «кривой», так как мышцы одной стороны лица хуже поддаются контролю. Второй шаг — разговор. Простая просьба назвать свое имя или ответить на короткий вопрос может выявить трудности с речью, характерные для мозговой катастрофы. Третий этап — поднятие обеих рук одновременно. В норме человек поднимает их на одинаковый уровень, но при инсульте одна рука может «отставать» из-за ослабления мышц одной стороны тела.

Другие тревожные признаки инсульта

Помимо теста УЗП, врачи рекомендуют обращать внимание на внезапное ухудшение зрения, особенно одностороннее, выпадение поля зрения, двоение в глазах, а также остро возникающие головные боли и головокружение. Нарушение координации и слабость в конечностях могут сопровождать эти проявления, сигнализируя о критической угрозе.

Первая помощь до приезда скорой

Шурдумова акцентирует внимание на том, что при выявлении любых подозрительных симптомов крайне важно немедленно вызвать скорую помощь. Врачи располагают ограниченным временным окном — 4,5 часа с момента появления первых признаков инсульта, чтобы максимально снизить риск необратимых последствий. До приезда медиков больного следует уложить с приподнятой головой, обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить одежду и не давать есть или пить. В случае появления рвоты голову следует повернуть набок. Важно также зафиксировать точное время появления симптомов — эта информация критически важна для специалистов скорой помощи.

Эксперты напоминают, что своевременное распознавание инсульта с помощью даже такого простого метода, как тест УЗП, способно существенно повлиять на исход заболевания, сохранив здоровье и жизнь человека.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь