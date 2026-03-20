США загнали себя в тупик: война с Ираном обернулась стратегическим провалом

США, вступившие в противостояние с Ираном, рискуют оказаться в стратегическом тупике, где дальнейшее давление не гарантирует победы, а выход из конфликта грозит политическими и репутационными потерями. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, оценивший положение Вашингтона на фоне продолжающейся войны и растущих разногласий внутри западного лагеря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

фото: Kagenmi/Getty Images

Вашингтон, по оценке аналитиков, оказался без понятного сценария

Как пишет Марк Чемпион, главная проблема Белого дома заключается не только в сложности самого конфликта, но и в отсутствии внятной и очевидной стратегии его ведения. По его оценке, президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет вступили в противостояние с противником, который обладает высокой устойчивостью к потерям и действует не только из военного расчета, но и на идеологической основе. На этом фоне американская сторона, несмотря на масштабное давление, все больше сталкивается с вопросом: что делать дальше, если быстрый перелом не наступает.

Эта оценка перекликается с сообщениями западных СМИ о том, что внутри американского руководства сохраняется напряженная дискуссия по поводу реальных целей кампании. Reuters 19 марта сообщало, что администрация США настаивает на неизменности своих задач в войне, включая уничтожение ракетного потенциала Ирана, ослабление его оборонной промышленности и военно-морских возможностей. Однако параллельно американская разведка и союзники открыто признают, что цели США и Израиля в этом конфликте заметно расходятся.

Иран несет потери, но сохраняет способность наносить болезненные удары

По мнению Чемпиона, даже при тяжелых потерях Иран не утратил возможности влиять на ход конфликта и повышать цену войны для противников. Он подчеркивает, что Тегерану вовсе не обязательно добиваться крупного военного перелома, чтобы оставаться значимым игроком. Достаточно нескольких атак беспилотниками или ракетами, способных нарушить работу Ормузского пролива либо ударить по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, чтобы вновь поставить под угрозу мировые поставки энергоресурсов и усилить давление на США и их союзников.

Подобный сценарий уже перестал быть лишь теоретическим. По данным Reuters и AP, после ударов по иранским энергетическим объектам последовали ответные атаки по инфраструктуре в регионе, что вызвало новую волну тревоги на мировых рынках и усилило опасения по поводу стабильности поставок нефти и газа. На этом фоне Ормузский пролив вновь рассматривается как один из ключевых рычагов давления, которым Иран способен пользоваться даже в условиях серьезного военного урона.

Интересы США и Израиля в этой войне совпадают не во всем

Отдельное внимание обозреватель уделяет тому, что Вашингтон и Тель-Авив по-разному смотрят на цену и последствия войны. По его оценке, Израиль готов идти на куда более высокие человеческие и экономические издержки, поскольку рассматривает иранское направление как вопрос экзистенциальной безопасности. Для США же важны не только военные результаты, но и более широкий круг последствий — от устойчивости союзников в Персидском заливе до реакции европейских партнеров и влияния конфликта на мировую экономику.

Эти расхождения подтверждаются и заявлениями официальных лиц. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард 19 марта прямо сказала, что цели правительств США и Израиля в войне против Ирана различаются. По информации Reuters, Израиль сосредоточен прежде всего на ударах по иранскому руководству, тогда как Вашингтон делает акцент на уничтожении ракетной инфраструктуры, военно-морского потенциала и недопущении ядерного усиления Ирана.

На этом фоне дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывают и удары, которые способны спровоцировать новый энергетический кризис. Reuters сообщало, что Дональд Трамп был вынужден публично призывать Израиль не повторять атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру после удара по газовому месторождению South Pars. Даже при сохранении союзнических отношений подобные эпизоды показывают: между сторонами есть не только общее давление на Иран, но и серьезные различия в допустимых методах и масштабе эскалации.

Для Трампа война превращается не только в военный, но и во внутренний политический риск

Марк Чемпион считает, что положение Дональда Трампа осложняется не только ситуацией на фронте, но и реакцией внутри самих Соединенных Штатов. Если в Израиле жесткая линия в отношении Ирана пользуется широкой общественной поддержкой, то в США значительная часть общества не настроена на затяжной военный конфликт, особенно если он начинает напрямую отражаться на стоимости топлива, бюджетных расходах и общей экономической повестке.

Западные СМИ также обращают внимание на то, что война уже бьет по политическим позициям американского лидера. Reuters пишет, что конфликт подрывает экономический нарратив, на котором строилось возвращение Трампа, а рост цен на энергоносители и обсуждение новых многомиллиардных расходов на войну усиливают напряжение внутри США. В такой ситуации даже тактические успехи не снимают главного вопроса: насколько долго американское общество будет готово терпеть затяжное и дорогостоящее противостояние без ясной перспективы финала.

Высокий «болевой порог» Ирана становится его главным преимуществом

Одним из центральных выводов Чемпиона стала мысль о том, что Исламская Республика обладает более высоким «болевым порогом», чем ее противники. По его мнению, именно это дает Тегерану стратегическое преимущество в войне на истощение. Даже при гибели военных, разрушении объектов и тяжелых ударах по руководящим структурам иранская система, как считает обозреватель, демонстрирует готовность продолжать сопротивление.

Эта логика сегодня приобретает особую значимость, поскольку конфликт все чаще рассматривается не как короткая операция с быстрым результатом, а как борьба на выносливость. AP и Reuters указывают, что, несмотря на массированные удары, Иран сохраняет государственную управляемость и часть военного потенциала, а также возможность отвечать асимметрично через удары по энергетике, морским маршрутам и региональным объектам. Именно поэтому ставка на быстрое принуждение Тегерана к капитуляции выглядит все менее убедительной.

Перед Белым домом встает главный вопрос: идти до конца или искать выход

В своей статье Марк Чемпион подводит к главной дилемме для американского президента. По сути, перед Дональдом Трампом сейчас стоит выбор между двумя одинаково рискованными вариантами. Первый — продолжать эскалацию, рассчитывая на скорое военное и политическое истощение Ирана. Второй — искать способ выйти из конфликта, причем сделать это без очевидной победы, что может выглядеть как отступление и вызвать критику как внутри страны, так и со стороны союзников.

Эта дилемма становится еще острее на фоне новых заявлений и оценок вокруг иранской ядерной программы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 марта заявил, что Иран якобы уже утратил возможность обогащать уран и производить баллистические ракеты. Однако Reuters указывает, что такую оценку оспаривают международные эксперты, включая главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который считает, что у Ирана по-прежнему сохраняются ядерные возможности. Это означает, что даже вопрос о достигнутых результатах войны остается спорным, а следовательно, и разговор о ее завершении не имеет очевидной точки.

Конфликт все больше выглядит как война с открытым финалом

На фоне этих оценок статья Марка Чемпиона вписывается в более широкий западный дискурс, в котором все чаще звучит мысль: США втянулись в крайне опасное противостояние, не имея ни единой позиции с союзниками, ни ясного представления о приемлемом финале. Вашингтон стремится ослабить Иран и не допустить его военного и ядерного усиления, но одновременно вынужден учитывать реакцию собственных избирателей, устойчивость мировых рынков, безопасность партнеров в Персидском заливе и пределы дальнейшей эскалации.

Именно поэтому нынешняя ситуация все чаще описывается не как движение к победе, а как опасное застревание в конфликте, где каждая следующая неделя может повышать цену войны для всех участников. И если Израиль, по оценкам западных наблюдателей, готов рассматривать нынешнюю кампанию как шанс радикально изменить региональный баланс, то для США она все больше превращается в испытание на политическую выносливость, стратегическую последовательность и способность вовремя понять, где заканчивается давление и начинается тупик.