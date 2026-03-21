Что о человеке можно узнать за 10 минут поиска в Сети

В интернете личная информация пользователя нередко оказывается куда доступнее, чем принято думать. Даже если человек уверен, что надежно спрятал свою частную жизнь за настройками приватности, закрытым профилем или вымышленным именем, на практике этого может быть недостаточно, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

© Lenta.ru

Как рассказала аналитик отделения комплексных проектов кибербезопасности IBS Ирина Ульянкина, всего за несколько минут поиска в открытых источниках можно собрать внушительный массив данных и буквально составить цифровой портрет человека.

По словам специалиста, современная цифровая среда устроена так, что почти каждое действие пользователя оставляет после себя след. Причем речь идет не только о публикациях в социальных сетях, но и о фотографиях, комментариях, регистрациях на различных сервисах, старых аккаунтах, объявлениях, резюме и даже косвенных упоминаниях на страницах других людей. В совокупности все это превращается в набор фрагментов, из которых можно быстро восстановить довольно подробную картину чужой жизни.

С чего начинается сбор информации

Как отмечает эксперт, первым источником сведений о человеке, как правило, становятся его страницы в популярных социальных сетях. Еще на этапе регистрации пользователи нередко сами указывают большое количество персональных данных: имя и фамилию, дату рождения, город проживания, семейное положение, увлечения, адрес электронной почты и номер телефона. Даже если кажется, что эта информация не играет большой роли, в руках специалиста она становится отправной точкой для дальнейшего поиска.

При этом отсутствие открытого профиля не означает, что данные невозможно восстановить. Если страница закрыта или заполнена минимально, часть сведений можно определить косвенно. Например, дату рождения нередко выдают поздравления друзей и родственников в комментариях, а возраст — фотографии с выпускных, архивные публикации или упоминания в старых постах. Дополнительную информацию способен дать и список друзей: по нему можно определить круг общения, предполагаемый город проживания и даже отдельные детали семейного положения.

Отдельное значение, по словам Ульянкиной, имеют страницы родственников. Через них можно установить отчество, подтвердить родственные связи, уточнить место жительства или обнаружить другие детали, которые сам пользователь предпочел не публиковать. Таким образом, даже при ограниченной видимости одного аккаунта общий объем доступной информации может оставаться весьма значительным.

Фотографии как источник сведений о повседневной жизни

Особую роль в формировании цифрового досье играют фотографии. Эксперт подчеркивает, что снимки в профиле или публикациях часто становятся настоящей картой повседневной жизни человека. По ним можно понять, чем он увлекается, какие места посещает, где отдыхает, в каких заведениях бывает чаще всего, занимается ли спортом и в какое время обычно находится в тех или иных локациях.

Даже если пользователь отключил геолокацию, это не всегда помогает скрыть маршрут своей жизни. На фотографиях могут оказаться косвенные ориентиры: номера автомобилей с указанием региона, узнаваемые элементы интерьера кафе или ресторана, вывески, особенности зданий, спортивные залы, элементы двора или района. При желании все это можно сопоставить с открытыми изображениями в интернете и получить достаточно точное представление о местах, которые посещает человек.

Отдельно специалист обращает внимание на фото профиля. Очень часто одно и то же изображение используется сразу на нескольких интернет-площадках. Поиск по картинке позволяет обнаружить другие аккаунты пользователя на форумах, в соцсетях, сервисах объявлений, профессиональных площадках или на сайтах знакомств. Более того, современные технологии распознавания лиц существенно расширяют такие возможности, помогая сопоставлять изображения даже в тех случаях, когда фотографии внешне отличаются.

Старые аккаунты и забытые страницы могут рассказать больше, чем актуальный профиль

Еще одна уязвимость, о которой предупреждает аналитик, — это старые или заброшенные аккаунты. Пользователь может уже давно не пользоваться какой-либо площадкой, забыть пароль или вовсе не помнить о существовании старой страницы. Однако такие профили продолжают хранить личные данные, старые фотографии, контакты, сведения о месте учебы, работы и круге общения.

Если на основной странице нет прямых ссылок на другие социальные сети, найти их иногда удается через уникальный идентификатор в адресе профиля. Один и тот же никнейм, ID или фотография способны вывести на множество других площадок, где человек регистрировался в разные годы. Причем именно на старых страницах, которые давно не контролируются владельцем, часто сохраняется больше открытых сведений, чем в современных аккаунтах с усиленными настройками приватности.

По словам эксперта, еще одним каналом поиска становится электронная почта. Адрес email может использоваться для регистрации на сайтах по поиску работы, форумах, маркетплейсах и других сервисах. В некоторых случаях через него можно выйти на резюме, где человек сам указал образование, прежние места работы, профессиональные навыки и иные личные данные.

Телефон как универсальный ключ к личной информации

Одним из самых чувствительных идентификаторов Ирина Ульянкина называет номер телефона. По ее словам, именно он часто открывает доступ сразу к нескольким слоям информации о человеке. Номер может быть привязан к мессенджерам, сервисам объявлений, банковским приложениям, аккаунтам на торговых площадках и другим цифровым платформам.

Эксперт поясняет, что даже простое добавление номера в контакты в некоторых мессенджерах позволяет увидеть фотографию пользователя, его имя, а в ряде случаев и дату рождения. Кроме того, номер телефона нередко помогает выйти на профили на сайтах объявлений, где можно проследить историю публикаций и закрытых сделок. А это уже может рассказать о продаже автомобиля, недвижимости, бытовой техники, хобби, дополнительных источниках заработка и других сторонах жизни человека.

Также специалист обращает внимание на то, что номер телефона нередко используется в финансовых сервисах. По ее словам, попытка перевода по номеру в банковском приложении может косвенно раскрыть имя, отчество пользователя и показать, клиентом каких банков он является. В сочетании с другой открытой информацией такие данные способны значительно расширить представление о человеке.

Как помогают сторонние приложения и открытые базы

По словам аналитика, отдельные мобильные приложения позволяют узнать, как человек записан в телефонных книгах других пользователей. Такие теги могут содержать неожиданные подробности: должность, место работы, семейный статус, район проживания или другие характеристики. Если, например, в метке указан работодатель, этого уже достаточно, чтобы перейти на сайт компании и получить дополнительную информацию о профессиональной деятельности человека.

Иногда источником данных становятся и фотографии, на которых случайно попал номер автомобиля. С помощью общедоступных онлайн-сервисов можно найти сведения о машине, узнать историю продаж, технические характеристики, примерную стоимость и даже косвенно определить период приобретения транспорта. Это, в свою очередь, помогает дополнить общий профиль пользователя новыми деталями.

Не менее информативными могут быть сайты образовательных учреждений, архивные списки выпускников, профессиональные платформы и базы резюме. Там, по словам эксперта, можно обнаружить годы обучения, полученную специальность, карьерный путь, предыдущие места работы и иногда даже сведения о прошлом уровне дохода. Если же человек когда-либо публиковал подробное резюме в открытом доступе, круг доступной информации становится еще шире.

Данные из открытых сервисов и утечек усиливают риск

Как подчеркивает Ульянкина, при наличии фамилии, имени, отчества, даты рождения и региона на некоторых сайтах государственных служб можно найти дополнительные сведения — например, информацию о финансовых задолженностях или данные, связанные с участием в административных либо уголовных делах. Даже если часть таких ресурсов предоставляет ограниченный объем сведений, в комбинации с другими источниками они способны заметно дополнить картину.

Эксперт отмечает, что цифровой след человека проявляется даже там, где это не всегда очевидно. Так, профиль в сетевой игре может показать игровую активность и фактически отразить режим дня пользователя, его привычки и вероятное время нахождения дома. Подобные детали, на первый взгляд незначительные, могут использоваться для анализа образа жизни и выстраивания более точного психологического портрета.

Наиболее тревожным фактором специалист называет существование платных ботов и сервисов, агрегирующих сведения из утекших баз данных интернет-магазинов и других онлайн-площадок. По ее словам, если в распоряжении злоумышленника есть номер телефона, email или ссылка на аккаунт в социальной сети, в некоторых случаях он может попытаться найти IP-адрес, адрес проживания и даже более чувствительные персональные данные. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, вопрос цифровой гигиены сегодня становится не формальностью, а элементом базовой безопасности.

Почему это опасно

Собранная за короткое время информация может использоваться не только для общего представления о человеке, но и для вполне конкретных злоупотреблений. В первую очередь речь идет о социальной инженерии — методах, при которых злоумышленник, опираясь на реальные сведения о жертве, вызывает доверие и получает доступ к дополнительным данным, аккаунтам или деньгам.

Чем больше информации о пользователе доступно в сети, тем убедительнее может выглядеть мошеннический сценарий. Если собеседник знает имя, город, место работы, круг интересов, данные о родственниках или историю недавних покупок, человеку гораздо сложнее распознать угрозу. Именно поэтому даже разрозненные на первый взгляд фрагменты информации, собранные из открытых источников, могут представлять серьезный риск.

По словам Ирины Ульянкиной, всего десяти минут поиска бывает достаточно, чтобы собрать объем сведений, которого хватит либо для составления подробного досье, либо для подготовки персонализированной фишинговой атаки. И в этом, по ее оценке, заключается главная проблема современной цифровой среды: пользователи по-прежнему недооценивают ценность тех данных, которые сами оставляют в открытом доступе.

Как сократить цифровой след

На этом фоне эксперт советует в первую очередь пересмотреть объем информации, размещенной в профилях социальных сетей, и по возможности закрыть страницы от посторонних пользователей. Чем меньше открытых персональных данных указывает человек, тем труднее использовать их как основу для дальнейшего поиска.

Кроме того, важно восстановить доступ к старым страницам и удалить их, если они больше не используются. Именно заброшенные аккаунты, которые выпали из поля зрения владельца, часто становятся одним из самых уязвимых элементов цифрового следа. Не менее важно ограничить видимость резюме на сайтах по поиску работы, особенно если в них указаны адрес, прежние работодатели, контактные данные и другие чувствительные сведения.

В целом, как подчеркивает специалист, цифровой след — это уже не просто следствие активности в интернете, а потенциальная уязвимость, которая может быть использована против самого пользователя. Поэтому вопрос защиты личных данных сегодня напрямую связан не только с приватностью, но и с реальной повседневной безопасностью. Если человек не контролирует объем открытой информации о себе, то за него это легко сделают другие.