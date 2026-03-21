В Поднебесной создали материал, прочность которого в 10 раз превышает сталь

В Китае запустили промышленное производство нового углеродного волокна класса T1200, прочность которого превышает предел прочности стали в 10 раз. Производственная мощность материала уже составляет около 100 тонн в год после более чем двух десятилетий исследований. Новое волокно сочетает в себе высокую прочность, малый вес и широкие перспективы применения в различных отраслях техники, передаёт Lada.kz со ссылкой на Liber Tatea .

Прорыв в производстве углеродного волокна

Китайская национальная группа строительных материалов (CNBM) объявила о начале промышленного выпуска сверхпрочнейшего углеродного волокна T1200, прочность которого в 10 раз выше, чем у обычной стали. Это достижение стало результатом более чем 20 лет интенсивных исследований и разработок в области композиционных материалов.

Новая технология позволяет производить материал в объёмах до 100 тонн в год, что открывает доступ к его массовому применению в высокотехнологичных областях. Ранее такие волокна преимущественно оставались на стадии лабораторных образцов из‑за сложности производства и высокой стоимости.

Физические свойства и демонстрация возможностей

Прочность нового углеродного волокна превышает 8 гигапаскалей (ГПа), что делает его в десятки раз более устойчивым к растяжению по сравнению с традиционной сталью. При этом плотность материала составляет примерно четверть плотности стали, что значительно снижает его массу при сохранении механической прочности.

Чтобы продемонстрировать практические свойства волокна, учёные создали кабель, состоящий из 120 000 нитей диаметром менее 2 мм. Этот кабель смог выдержать нагрузку, эквивалентную буксировке автобуса с 54 пассажирами — пример того, как материал может применяться для конструкций, где важны прочность и лёгкость одновременно.

Перспективы применения

Углеродное волокно T1200 обладает широким спектром потенциальных применений. Его высокая прочность и низкий вес делают материал привлекательным для использования в аэрокосмической и автомобильной промышленности, высокоскоростных железных дорогах, робототехнике, энергетике и медицине. Такие свойства позволяют создавать лёгкие, но прочные детали, повышая эффективность и безопасность конструкций.

Массовый выпуск этого материала также усиливает глобальную конкуренцию на рынке инновационных материалов, где до сих пор ведущую роль играли развитые страны. Китайское производство сверхпрочных волокон может сформировать новую технологическую нишу и способствовать укреплению позиций Поднебесной в сфере передовых инженерных решений.