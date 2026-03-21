21.03.2026, 09:43

В Поднебесной создали материал, прочность которого в 10 раз превышает сталь

Новости Мира

В Китае запустили промышленное производство нового углеродного волокна класса T1200, прочность которого превышает предел прочности стали в 10 раз. Производственная мощность материала уже составляет около 100 тонн в год после более чем двух десятилетий исследований. Новое волокно сочетает в себе высокую прочность, малый вес и широкие перспективы применения в различных отраслях техники, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Liber Tatea.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Прорыв в производстве углеродного волокна

Китайская национальная группа строительных материалов (CNBM) объявила о начале промышленного выпуска сверхпрочнейшего углеродного волокна T1200, прочность которого в 10 раз выше, чем у обычной стали. Это достижение стало результатом более чем 20 лет интенсивных исследований и разработок в области композиционных материалов.

Новая технология позволяет производить материал в объёмах до 100 тонн в год, что открывает доступ к его массовому применению в высокотехнологичных областях. Ранее такие волокна преимущественно оставались на стадии лабораторных образцов из‑за сложности производства и высокой стоимости.

Физические свойства и демонстрация возможностей

Прочность нового углеродного волокна превышает 8 гигапаскалей (ГПа), что делает его в десятки раз более устойчивым к растяжению по сравнению с традиционной сталью. При этом плотность материала составляет примерно четверть плотности стали, что значительно снижает его массу при сохранении механической прочности.

Чтобы продемонстрировать практические свойства волокна, учёные создали кабель, состоящий из 120 000 нитей диаметром менее 2 мм. Этот кабель смог выдержать нагрузку, эквивалентную буксировке автобуса с 54 пассажирами — пример того, как материал может применяться для конструкций, где важны прочность и лёгкость одновременно.

Перспективы применения

Углеродное волокно T1200 обладает широким спектром потенциальных применений. Его высокая прочность и низкий вес делают материал привлекательным для использования в аэрокосмической и автомобильной промышленности, высокоскоростных железных дорогах, робототехнике, энергетике и медицине. Такие свойства позволяют создавать лёгкие, но прочные детали, повышая эффективность и безопасность конструкций.

Массовый выпуск этого материала также усиливает глобальную конкуренцию на рынке инновационных материалов, где до сих пор ведущую роль играли развитые страны. Китайское производство сверхпрочных волокон может сформировать новую технологическую нишу и способствовать укреплению позиций Поднебесной в сфере передовых инженерных решений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь