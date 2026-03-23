Война в Иране привела к экологической катастрофе

Американо-израильский военный конфликт против Ирана стал не только гуманитарной, но и экологической катастрофой. По данным исследования, за первые 14 дней войны было выброшено около 5 миллионов тонн парниковых газов — объем, сопоставимый с совокупными выбросами 84 стран мира за такой же период, сообщает Lada.kz со ссылкой на НТВ.

Исследователи отмечают, что разрушенные гражданские и военные здания стали крупнейшим источником углеродного следа. Только по информации иранского Красного Полумесяца, около 20 тысяч гражданских построек повреждены в ходе боевых действий, что привело к выбросу примерно 2,4 миллиона тонн CO₂.

Горючее и нефтяные пожары: скрытая углеродная угроза

Следующий значительный фактор выбросов — сжигание топлива. Американские тяжелые бомбардировщики, вылетавшие с баз вдалеке, в том числе с территории Великобритании, израсходовали от 150 до 270 миллионов литров авиационного топлива, добавив 529 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Еще более масштабный ущерб экологии нанесли пожары на нефтяных объектах. Израильские удары по хранилищам под Тегераном вызвали выпадение «черного дождя», а ответные иранские атаки по объектам в Персидском заливе привели к сгоранию от 2,5 до 5,9 миллиона баррелей нефти. В сумме эти пожары добавили 1,88 миллиона тонн парниковых газов.

Военная техника и боеприпасы как источник выбросов

Не меньший вклад в экологическую катастрофу внесло уничтожение военной техники. Потери включают четыре самолета США, 28 иранских самолетов, 21 корабль и около 300 пусковых установок, что дало еще 172 тысячи тонн выбросов. Кроме того, использованные боеприпасы — бомбы, ракеты и дроны — добавили 55 тысяч тонн CO₂.

Эксперты бьют тревогу

Фред Оту-Ларби, ведущий автор исследования из Университета энергетики и природных ресурсов Ганы, предупреждает, что экологический ущерб будет расти по мере развития конфликта и атак на нефтяную инфраструктуру. «Сжечь годовые выбросы Исландии за две недели — это то, что мы не можем себе позволить», — заявил он.

Патрик Биггер, директор по исследованиям Института климата и сообщества и соавтор анализа, подчеркнул, что каждый ракетный удар делает планету еще более жаркой и нестабильной.

«Сбои в поставках ископаемого топлива из-за войны приведут к новому всплеску бурения и строительству терминалов СПГ. Это не война за безопасность, это война за политико-экономическую сторону ископаемого топлива. Расплачиваться за это будут иранские мирные жители и рабочие общины по всему миру», — отметил Биггер.

Последствия для планеты

Ученые предупреждают, что продолжающийся конфликт может ускорить климатические изменения и увеличить глобальные температуры. Экологическая цена войны уже очевидна: черный дождь, разрушенные города, сожженные миллионы баррелей нефти — все это не только угроза для региональной стабильности, но и фактор глобальной климатической нестабильности.