В Россию завезли мини-бомбы, замаскированные под стельки с подогревом

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Москвы задержали 32-летнего иностранца, причастного к попытке поставки взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства. Инцидент выявлен как часть более крупного канала контрабанды, в котором, по данным силовиков, действовали украинские спецслужбы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Контрабанда через Белоруссию и Польшу

По информации ФСБ, задержанный мужчина получил на территории Москвы посылку из Польши, которая следовала транзитом через Белоруссию. В отправлении находились 504 самодельных взрывных устройства. Они были умело замаскированы под стельки для обуви с подогревом, что должно было создать впечатление гуманитарной помощи и избежать досмотра при транспортировке.

Опасные устройства под видом обычных стелек

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляла около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. По словам специалистов ФСБ, подключение стелек к источнику питания вызывало детонацию, способную привести к тяжелым травмам. Таким образом, даже небольшое количество этих устройств представляло реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Украинский след и спецоперация ФСБ

По данным ведомства, задержанный действовал по инструкции куратора, который контролировал канал поставки средств поражения. Целью контрабандной операции было перемещение устройств в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи. ФСБ подчеркнула, что своевременное выявление и изъятие посылки предотвратило возможные инциденты с крупными последствиями.

Реакция экспертов и оценка угрозы

Специалисты обращают внимание на изощренность методов маскировки современных взрывных устройств. Стельки с подогревом стали лишь одним из примеров того, как обычные бытовые предметы могут использоваться для скрытой доставки опасного оружия. В ведомстве добавили, что подобные схемы требуют повышенного контроля на всех этапах логистических цепочек.