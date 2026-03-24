24.03.2026, 12:51

В Россию завезли мини-бомбы, замаскированные под стельки с подогревом

Новости Мира 0 463

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Москвы задержали 32-летнего иностранца, причастного к попытке поставки взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства. Инцидент выявлен как часть более крупного канала контрабанды, в котором, по данным силовиков, действовали украинские спецслужбы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Контрабанда через Белоруссию и Польшу

По информации ФСБ, задержанный мужчина получил на территории Москвы посылку из Польши, которая следовала транзитом через Белоруссию. В отправлении находились 504 самодельных взрывных устройства. Они были умело замаскированы под стельки для обуви с подогревом, что должно было создать впечатление гуманитарной помощи и избежать досмотра при транспортировке.

Опасные устройства под видом обычных стелек

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляла около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. По словам специалистов ФСБ, подключение стелек к источнику питания вызывало детонацию, способную привести к тяжелым травмам. Таким образом, даже небольшое количество этих устройств представляло реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Украинский след и спецоперация ФСБ

По данным ведомства, задержанный действовал по инструкции куратора, который контролировал канал поставки средств поражения. Целью контрабандной операции было перемещение устройств в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи. ФСБ подчеркнула, что своевременное выявление и изъятие посылки предотвратило возможные инциденты с крупными последствиями.

Реакция экспертов и оценка угрозы

Специалисты обращают внимание на изощренность методов маскировки современных взрывных устройств. Стельки с подогревом стали лишь одним из примеров того, как обычные бытовые предметы могут использоваться для скрытой доставки опасного оружия. В ведомстве добавили, что подобные схемы требуют повышенного контроля на всех этапах логистических цепочек.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь