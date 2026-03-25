Александр Серов празднует 75-летие: скандальный развод, внебрачные дети и новый виток популярности

Советский и российский певец, композитор и поэт Александр Серов 24 марта 2026 года отметил 75-летие. Его путь на сцене длиной в полвека сочетает в себе взлеты популярности, громкие личные скандалы и неожиданное возвращение в молодежный медиапространство. Сегодня песни Серова вновь поют подростки и молодые люди, а имя артиста звучит на ретро-концертах и в современных сериалах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Корни таланта: детство и юность в Украине

Александр Серов родился в небольшом селе Ковалевка Николаевской области Украинской ССР. Его детство было непростым: отец покинул семью сразу после рождения сына, а мать, начальник цеха на парфюмерно-стекольном комбинате, большую часть времени проводила на работе. Воспитанием будущего артиста занимались бабушка и дедушка.

Музыка вошла в жизнь Серова с раннего детства. Он слушал популярные пластинки, подбирал мелодии на слух и самостоятельно освоил альт. В школьные годы он выступал в сельском оркестре, хотя официального музыкального образования тогда не имел. Настоящий поворот в жизни произошел в возрасте 15 лет: услышав песню Delilah Тома Джонса по радио, он понял, что его судьба навсегда связана с музыкой. С этого момента Серов целенаправленно готовился к сцене: поступил в Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, а после его окончания отслужил на Военно-морском флоте и продолжил обучение в Краснодарском институте культуры, став руководителем эстрадных оркестров.

Первые успехи на сцене: от ансамблей до телевидения

Музыкальная карьера Серова началась с работы в ансамблях «ИВА» и «Поющие юнги», а позднее — в ВИА «Черемош», где он активно гастролировал по СССР. Первая широкая известность пришла в 1981 году с песней «Круиз», исполненной дуэтом с Ольгой Зарубиной. Хит «Международный разговор» с Татьяной Анциферовой закрепил успех.

В 1983 году артист стал лауреатом Международного конкурса в Ялте, после чего переехал в Москву и дебютировал на телевидении в музыкальной программе «Шире круг». Дебютная пластинка «Мир для влюбленных» (1984) принесла песни, которые стали гимнами советской романтики. В конце 80-х Серов начал сотрудничество с Игорем Крутым, что привело к выпуску альбома «Мадонна» и беспрецедентной популярности, включая премию Ленинского комсомола.

В конце десятилетия он попробовал себя в кино, снявшись в детективе «Сувенир для прокурора», а композиция «Как быть» из фильма стала самостоятельным хитом. В 1990-е годы Серов выпускал альбомы «Сюзанна» и «Ностальгия по тебе», а в 2000-х — «Мишель» и «Моя богиня». Всего в дискографии артиста насчитывается 13 студийных альбомов, последний из которых — «Крик на причале» (2020).

Личная жизнь и громкие разводы

Серов был официально женат один раз — на гимнастке Елене Стебеневой, с которой познакомился в 1990 году. В 1993 году у пары родилась дочь Мишель, однако первенец семьи умер вскоре после рождения. В 2010 году брак распался. Развод сопровождался публичными скандалами: Александр обвинял супругу в расточительности и истериках, Елена в ответ рассказывала о любовницах и рукоприкладстве мужа. Артист отрицал серьезные обвинения, отмечая лишь бытовые конфликты.

Внебрачные дети и новые скандалы

После развода имя Серова не покидало заголовки СМИ. В 2010 году журналистка Надежда Тилер заявила, что в начале 90-х родила от певца дочь Кристин. Генетическая экспертиза подтвердила отцовство лишь в 2018 году. В том же году Серов рассказал о другой внебрачной дочери Алисе от питерской поэтессы Валентины Аришиной, подчеркивая, что узнал о ребенке значительно позже.

Летом 2018 года экс-участница шоу «Дом 2» Дарья Друзьяк заявила о романе с артистом и обвинила его в изнасиловании, что Серов опроверг, подав заявление о клевете. Впоследствии Друзьяк призналась, что потеряла ребенка.

Возвращение к популярности: новое поколение слушателей

Несмотря на отсутствие новых хитов, Серов продолжает активно выступать: он гастролирует по России и странам СНГ, участвует в ретро-концертах и сольных программах. Его дочь Мишель пошла по стопам отца: окончила эстрадно-джазовый факультет Академии имени Гнесиных, выступает сольно и в совместных проектах с Александром.

Неожиданная популярность пришла к артисту к концу 2023 года, когда его песня «Как быть» прозвучала в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Композиция быстро стала вирусной в соцсетях, а в начале 2024 года актер Леон Кемстач выпустил собственный клип на песню, усилив интерес к оригиналу Серова. Так, артист оказался вновь востребован у молодежной аудитории, доказав, что классика советской романтики способна пересекать поколения.