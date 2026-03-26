Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.03.2026, 07:28

Windows 11 будет работать без интернета

Новости Мира 0 341

Корпорация Microsoft, известная строгими требованиями к установке и использованию своих операционных систем, готовит важное изменение в Windows 11. Как сообщают журналисты издания TechSpot, вскоре пользователи смогут работать с ОС без постоянного подключения к интернету и без необходимости заводить учетную запись Microsoft, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: microsoft.com
Фото: microsoft.com

Намек от топ-менеджера

Подписчики в X (бывший Twitter) заметили любопытный комментарий вице-президента Microsoft по работе с разработчиками, Скотта Хансельмана. Обсуждая неудобства текущей версии Windows 11, он признался: «Да, мне это не нравится. Работаю над этим». Подобная реакция со стороны высокопоставленного сотрудника свидетельствует о том, что компания всерьез рассматривает возможность облегчить процесс установки и использования ОС для миллионов пользователей.

Пользователи и топ-менеджеры против «обязательного интернета»

Сейчас Windows 11 требует от пользователя не только подключения к сети, но и наличия учетной записи Microsoft. Эта политика давно вызывает недовольство среди аудитории, а иронично то, что она раздражает и самих сотрудников корпорации. Журналисты отмечают, что даже внутри Microsoft есть понимание необходимости изменений, что делает перспективу отмены онлайн-аккаунта более реальной.

Возможная стратегия по улучшению имиджа

Согласно TechSpot, отмена требования интернет-подключения может быть частью более широкой кампании по улучшению репутации Windows 11. В последние месяцы операционная система подверглась критике за сбои, ненужные функции и общую перегруженность интерфейса. Упрощение процесса установки и работы с ОС без аккаунта Microsoft может стать шагом к восстановлению доверия пользователей.

Признак новой политики Microsoft

Эксперты отмечают, что шаг к автономности Windows 11 может свидетельствовать о более гибком подходе корпорации к своим продуктам в будущем. Если нововведение будет реализовано, это станет одной из крупнейших трансформаций в политике Microsoft за последние годы, и позволит пользователям использовать систему по своему усмотрению, без лишних ограничений и привязки к онлайн-сервисам.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь