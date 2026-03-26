Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.03.2026, 07:49

В России меняются правила перевода денежных средств

Новости Мира 0 457

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила перевода денежных средств, которые затрагивают как физических лиц, так и предпринимателей. Эксперты уже называют изменения техническими, но для многих пользователей они могут оказаться непривычными и вызвать вопросы при совершении даже привычных платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM
Цель реформы: прозрачность и соответствие международным стандартам

Магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили отметила, что изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и приведение её к международным стандартам. Основной акцент сделан на повышении прозрачности и точности информации, передаваемой при переводах.

Что изменилось в реквизитах

Одним из ключевых новшеств стала необходимость более полного указания данных отправителя. Ранее достаточно было указать краткое наименование юридического лица или просто фамилию и имя физического лица. С 1 апреля потребуется следующее:

  • Для юридических лиц — полное или сокращённое наименование организации и банка.
  • Для физических лиц — полное имя, отчество и фамилия.
  • Для индивидуальных предпринимателей — полное имя и правовой статус.
  • Для физических лиц, ведущих частную практику, — полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Подробности о назначении платежа

Реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать максимально подробную информацию. Включать нужно наименование товаров, услуг или работ, номера и даты договоров, а также данные товарных документов. Допустимо добавлять другую информацию, но её объём ограничен 210 символами.

Новый реквизит «фактический плательщик»

Особое внимание стоит обратить на введение реквизита «фактический плательщик». Он заполняется в случае, если средства переводятся не самим налогоплательщиком, а его представителем, например бухгалтером, действующим по доверенности. В этом поле указываются данные плательщика, его ИНН или КПП, либо полное имя физического лица.

Технические, но важные изменения

Хотя эксперты подчеркивают, что изменения носят технический характер, для рядовых пользователей они могут оказаться неожиданными. Некорректное заполнение реквизитов может привести к блокировке перевода, необходимости исправления документов или даже отказу банка в проведении операции.

Таким образом, даже привычные денежные переводы теперь требуют внимательности: правильное указание всех реквизитов стало не просто формальностью, а обязательным условием для безопасного и корректного совершения операций.

