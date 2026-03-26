В KFC сошли с ума и выпустили куртку с маринованными огурцами

Новости Мира 0 377

В мире моды и кулинарных экспериментов редкие сочетания порой выходят за все рамки привычного. На этот раз на грани абсурда оказалась компания KFC, которая представила уникальный прозрачный пуховик Pickle Puffer. Этот аксессуар не просто согревает — он буквально превращает владельца в ходячий аквариум с маринованными огурцами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ixbt.com.

Фото: yankodesign
Фото: yankodesign

Пуховик с маринованными огурцами: как это работает

Куртка выполнена из прозрачного материала и заполнена сотнями ломтиков маринованных огурцов в зелёном рассоле. Каждый сегмент пуховика герметично запаян, что позволяет овощам свободно перемещаться при движении. Дизайн включает неожиданные детали: шланг для питья рассола, который проходит по груди, и язычок молнии в форме огурца. Несмотря на всю экстравагантность, куртка повторяет классический силуэт пуховика и выглядит одновременно как модный предмет одежды и интерактивный арт-объект.

Истоки идеи и роль социальных сетей

Концепт куртки Pickle Puffer родился после того, как в одной из социальных сетей появилось видео с человеком, раздающим ломтики огурцов в похожей куртке. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта и собрало всего около ста отметок «нравится». Тем не менее, идея настолько впечатлила команду KFC, что они решили воплотить её в реальность, превратив виртуальный эксперимент в физический объект.

Цель и философия проекта

Джеймс Чэннон, бренд-менеджер KFC в Великобритании, признал, что проект получился «немного безумным», но именно эта безумность была целью. Выпуск куртки совпал с презентацией нового меню Pickle Mania, включающего картофель фри с огурцами и напиток Pickle Pepsi. Таким образом, куртка стала не только модным экспериментом, но и частью маркетинговой кампании, призванной подчеркнуть креативный подход бренда к продуктам и развлечениям.

Эксклюзив и недоступность для покупателей

Важно отметить, что Pickle Puffer — это единичный экземпляр. Его нельзя приобрести в магазинах или заказать онлайн. Куртка остаётся уникальным арт-объектом, демонстрирующим способность бренда KFC сочетать кулинарию, маркетинг и нестандартный дизайн в одном проекте.

В итоге, Pickle Puffer не просто предмет одежды — это символ экспериментальной культуры, где границы между едой, модой и цифровыми трендами стираются, а повседневные объекты превращаются в интерактивные арт-инсталляции.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь