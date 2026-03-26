В KFC сошли с ума и выпустили куртку с маринованными огурцами

В мире моды и кулинарных экспериментов редкие сочетания порой выходят за все рамки привычного. На этот раз на грани абсурда оказалась компания KFC , которая представила уникальный прозрачный пуховик Pickle Puffer. Этот аксессуар не просто согревает — он буквально превращает владельца в ходячий аквариум с маринованными огурцами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ixbt.com.

Фото: yankodesign

Пуховик с маринованными огурцами: как это работает

Куртка выполнена из прозрачного материала и заполнена сотнями ломтиков маринованных огурцов в зелёном рассоле. Каждый сегмент пуховика герметично запаян, что позволяет овощам свободно перемещаться при движении. Дизайн включает неожиданные детали: шланг для питья рассола, который проходит по груди, и язычок молнии в форме огурца. Несмотря на всю экстравагантность, куртка повторяет классический силуэт пуховика и выглядит одновременно как модный предмет одежды и интерактивный арт-объект.

Истоки идеи и роль социальных сетей

Концепт куртки Pickle Puffer родился после того, как в одной из социальных сетей появилось видео с человеком, раздающим ломтики огурцов в похожей куртке. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта и собрало всего около ста отметок «нравится». Тем не менее, идея настолько впечатлила команду KFC, что они решили воплотить её в реальность, превратив виртуальный эксперимент в физический объект.

Цель и философия проекта

Джеймс Чэннон, бренд-менеджер KFC в Великобритании, признал, что проект получился «немного безумным», но именно эта безумность была целью. Выпуск куртки совпал с презентацией нового меню Pickle Mania, включающего картофель фри с огурцами и напиток Pickle Pepsi. Таким образом, куртка стала не только модным экспериментом, но и частью маркетинговой кампании, призванной подчеркнуть креативный подход бренда к продуктам и развлечениям.

Эксклюзив и недоступность для покупателей

Важно отметить, что Pickle Puffer — это единичный экземпляр. Его нельзя приобрести в магазинах или заказать онлайн. Куртка остаётся уникальным арт-объектом, демонстрирующим способность бренда KFC сочетать кулинарию, маркетинг и нестандартный дизайн в одном проекте.

В итоге, Pickle Puffer не просто предмет одежды — это символ экспериментальной культуры, где границы между едой, модой и цифровыми трендами стираются, а повседневные объекты превращаются в интерактивные арт-инсталляции.