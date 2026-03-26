Утренняя привычка, которая может превратиться в яд: какие таблетки нельзя запивать кофе

Многие люди начинают день с чашки ароматного кофе и привычно запивают им утренние лекарства. Казалось бы, удобство в одном движении руки, но врачи предупреждают: сочетание кофеина и определённых препаратов может быть не только бессмысленным, но и опасным. Ассистент кафедры клинической фармакологии им. Белоусова Пироговского университета Антон Сафонов рассказал «Газете.Ru» , какие лекарства категорически нельзя сочетать с кофе и почему это может навредить организму, сообщает Lada.kz.

Кофеин как «ускоритель» для сердца и нервной системы

Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Он повышает давление, ускоряет сердцебиение и оказывает тонизирующее действие на сосуды. При совместном приёме с некоторыми препаратами возможны три основных сценария: усиление побочных эффектов, снижение терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему.

«Эффект может быть крайне серьёзным: от лёгкой бессонницы и тремора рук до тяжёлых аритмий и панических атак», — предупреждает врач.

Лекарства от кашля и бронхорасширяющие средства

Особенно опасно сочетать кофе с препаратами от кашля, содержащими эфедрин или теофиллин. Эти бронхорасширяющие средства назначаются при астме и обструктивных заболеваниях лёгких.

Сафонов поясняет: «Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Совместный приём вызывает эффект «суммирования»: нервная система перевозбуждается, пульс ускоряется до критических значений, развивается тремор и бессонница, возможны тяжёлые аритмии».

Антибиотики и задержка кофеина

Некоторые антибиотики, включая ципрофлоксацин и левофлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В сочетании с чашкой кофе это может привести к передозировке, хотя эффективность антибиотика при этом не страдает. Симптомы передозировки кофеином включают учащённое сердцебиение, резкое повышение давления и панические атаки.

Анальгетики и противовоспалительные препараты

Многие комбинированные препараты для снятия головной боли или симптомов ОРВИ содержат парацетамол, ацетилсалициловую кислоту и кофеин. Совмещение их с кофе может привести к передозировке кофеином, с соответствующими последствиями для нервной системы и сердечно-сосудистой системы.

Бета-блокаторы, снижающие частоту сердечных сокращений и давление, тоже теряют эффект при одновремённом употреблении кофе, так как кофеин действует противоположно и делает действие препарата непредсказуемым.

Седативные и снотворные: бодрящий кофе отменяет эффект

Кофеин блокирует рецепторы, на которые ориентированы седативные и снотворные препараты. В результате либо лекарство не подействует, либо человек окажется в состоянии химического противоречия: нервная система возбуждена на фоне медикаментозного угнетения. Это может вызвать тревожность, кошмарные сны и вегетативные кризы.

Простое правило безопасности