Утренняя привычка, которая может превратиться в яд: какие таблетки нельзя запивать кофе

Многие люди начинают день с чашки ароматного кофе и привычно запивают им утренние лекарства. Казалось бы, удобство в одном движении руки, но врачи предупреждают: сочетание кофеина и определённых препаратов может быть не только бессмысленным, но и опасным. Ассистент кафедры клинической фармакологии им. Белоусова Пироговского университета Антон Сафонов рассказал «Газете.Ru», какие лекарства категорически нельзя сочетать с кофе и почему это может навредить организму, сообщает Lada.kz.
Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Он повышает давление, ускоряет сердцебиение и оказывает тонизирующее действие на сосуды. При совместном приёме с некоторыми препаратами возможны три основных сценария: усиление побочных эффектов, снижение терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему.
«Эффект может быть крайне серьёзным: от лёгкой бессонницы и тремора рук до тяжёлых аритмий и панических атак», — предупреждает врач.
Особенно опасно сочетать кофе с препаратами от кашля, содержащими эфедрин или теофиллин. Эти бронхорасширяющие средства назначаются при астме и обструктивных заболеваниях лёгких.
Сафонов поясняет: «Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Совместный приём вызывает эффект «суммирования»: нервная система перевозбуждается, пульс ускоряется до критических значений, развивается тремор и бессонница, возможны тяжёлые аритмии».
Некоторые антибиотики, включая ципрофлоксацин и левофлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В сочетании с чашкой кофе это может привести к передозировке, хотя эффективность антибиотика при этом не страдает. Симптомы передозировки кофеином включают учащённое сердцебиение, резкое повышение давления и панические атаки.
Многие комбинированные препараты для снятия головной боли или симптомов ОРВИ содержат парацетамол, ацетилсалициловую кислоту и кофеин. Совмещение их с кофе может привести к передозировке кофеином, с соответствующими последствиями для нервной системы и сердечно-сосудистой системы.
Бета-блокаторы, снижающие частоту сердечных сокращений и давление, тоже теряют эффект при одновремённом употреблении кофе, так как кофеин действует противоположно и делает действие препарата непредсказуемым.
Кофеин блокирует рецепторы, на которые ориентированы седативные и снотворные препараты. В результате либо лекарство не подействует, либо человек окажется в состоянии химического противоречия: нервная система возбуждена на фоне медикаментозного угнетения. Это может вызвать тревожность, кошмарные сны и вегетативные кризы.
«Запивать таблетки можно только чистой водой комнатной температуры. Кофе не просто напиток — это химически активное вещество, которое имеет свои показания и противопоказания», — заключает Антон Сафонов. Он подчёркивает, что уважительное отношение к кофе и соблюдение правил приёма лекарств — залог безопасного и эффективного лечения.
