Владимир Пресняков-старший отмечает 80-летие

26 марта 2026 года заслуженному артисту России Владимиру Петровичу Преснякову-старшему исполняется 80 лет — значимый юбилей, подчеркивающий многолетний и яркий путь на сцене, сообщает Lada.kz со ссылкой на "МК".

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

Эпоха в отечественной музыке

Пресняков-старший — не просто музыкант, а творец, чья харизма, талант и любовь к музыке покорили миллионы слушателей. Его творчество разнообразно: от джазовых импровизаций до эстрадных хитов, от инструментальных композиций до песен, ставших классикой.

Ранние годы и музыкальное образование

Путь в музыке Владимир начал в 1957 году в Свердловской военной школе музыкантских воспитанников, где освоил кларнет. В 1963 году он продолжил обучение в Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, где увлёкся саксофоном.

В 13 лет он создал свой первый оркестр и самостоятельно аранжировал произведения. В 15 лет его талант заметил Леонид Утёсов: юный музыкант сочинил композицию для биг-бэнда, которая была исполнена под руководством Владимира Старостина.

Период рок-ансамблей и «Самоцветы»

В начале 1970-х годов Пресняков-старший стоял у истоков одного из первых советских рок-коллективов «НОРОК», позже переименованного в «О чём поют гитары» (ансамбль просуществовал до 1975 года).

В 1975 году вместе с супругой он присоединился к обновлённому составу группы «Самоцветы», создав ряд песен, ставших хитами: «Лето, лето, лето», «Дрессировщик», «Салют», «Али-Баба», «Ты скажи», «Бумажный кораблик», «Рассвет — закат» и другие.

Сотрудничество с сыном и сольные проекты

С 1987 года Пресняков-старший активно сотрудничал со своим сыном, эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим, аккомпанируя ему на саксофоне во время сольных концертов. В 1989 году он написал музыку к рок-опере «Улица» на слова Валерия Сауткина, поставленной Сергеем Лисовским на малой арене спорткомплекса «Лужники».

В 1990–2000-е годы артист продолжил сольную карьеру, выпуская альбомы в жанрах джаза и лирической инструментальной музыки, демонстрируя мастерство и глубину своего таланта.