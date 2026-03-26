26.03.2026, 14:20

Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

Новости Мира

Нередко в СМИ и соцсетях встречается рекомендация спать не меньше семи-восьми часов в сутки, а отклонение от этого графика воспринимается как потенциальная угроза здоровью. Однако ведущий невролог Гай Лешцинер в беседе с The Guardian опроверг это убеждение, отметив, что строгие нормы сна подходят далеко не всем, а индивидуальные особенности организма играют решающую роль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik

Каждый организм уникален

Лешцинер подчеркнул, что продолжительность сна — вопрос исключительно индивидуальный. Он отметил, что если человек спит меньше общепринятых семи-восьми часов, но при этом не испытывает чрезмерной усталости и сохраняет концентрацию и продуктивность, это является нормой. «Главный ориентир — собственные ощущения. Если после ночи вы бодры и способны полноценно функционировать, нет причин для тревоги», — пояснил невролог.

Одна ночь недосыпа не опасна

По словам Лешцинера, даже тем, кто нуждается в восьмичасовом сне, единичная ночь с сокращённым сном не наносит серьёзного вреда здоровью. Мозг обладает впечатляющей способностью компенсировать недостающий отдых. При этом человек может ощущать лёгкое снижение бдительности, стресс и раздражительность, однако такие эффекты временные и не отражаются на долгосрочной функциональности организма.

Когда недосып становится опасным

Врач также отметил, что хронический недостаток сна представляет реальную угрозу для здоровья. Он затрагивает ключевые системы организма: повышается риск когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, снижается эффективность иммунной системы, а нервная система начинает работать с нагрузкой. Поэтому регулярное и достаточное количество сна остаётся критически важным, особенно для тех, кто сталкивается с повышенными физическими или умственными нагрузками.

Итог

Современные исследования и экспертные мнения, такие как комментарий Гая Лешцинера, позволяют пересмотреть устоявшиеся стереотипы о «идеальном» сне. Главное — прислушиваться к своему организму и понимать, что универсального рецепта для всех не существует. Иногда короткая ночь не принесёт вреда, а вот хроническое недосыпание действительно способно подорвать здоровье.

