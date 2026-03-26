Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
26.03.2026, 15:39

В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива

Новости Мира 0 772

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, Алиреза Тангсири, погиб в результате авиаудара, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Mehr News Agency
© Фото : Mehr News Agency

Целью атаки стала стратегическая военно-морская база

По информации израильских источников, Тангсири скончался после удара по военно-морской базе в южном портовом городе Бендер-Аббас. Издание подчеркивает, что нападение было осуществлено израильской стороной, однако официальные власти Израиля и Ирана пока не подтвердили эти сведения, оставляя детали произошедшего на уровне неофициальных сообщений.

Командующий, отвечавший за перекрытие Ормузского пролива

Израильский чиновник, на которого ссылается The Times of Israel, отметил, что именно Алиреза Тангсири отвечал за перекрытие Ормузского пролива – одного из самых стратегически значимых морских путей в мире. Через этот пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, и контроль над ним имеет критическое значение для глобальной энергетической безопасности.

Возможные последствия для региона и мировой экономики

Смерть такого ключевого командующего может вызвать серьезные последствия как для внутренней военно-морской структуры Ирана, так и для геополитической обстановки в регионе Персидского залива. Эксперты отмечают, что любое нарушение навигации через Ормузский пролив сразу отражается на мировых рынках нефти, что делает данное событие потенциально опасным для глобальной экономики.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь