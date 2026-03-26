В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива

© Фото : Mehr News Agency

Целью атаки стала стратегическая военно-морская база

По информации израильских источников, Тангсири скончался после удара по военно-морской базе в южном портовом городе Бендер-Аббас. Издание подчеркивает, что нападение было осуществлено израильской стороной, однако официальные власти Израиля и Ирана пока не подтвердили эти сведения, оставляя детали произошедшего на уровне неофициальных сообщений.

Командующий, отвечавший за перекрытие Ормузского пролива

Израильский чиновник, на которого ссылается The Times of Israel, отметил, что именно Алиреза Тангсири отвечал за перекрытие Ормузского пролива – одного из самых стратегически значимых морских путей в мире. Через этот пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, и контроль над ним имеет критическое значение для глобальной энергетической безопасности.

Возможные последствия для региона и мировой экономики

Смерть такого ключевого командующего может вызвать серьезные последствия как для внутренней военно-морской структуры Ирана, так и для геополитической обстановки в регионе Персидского залива. Эксперты отмечают, что любое нарушение навигации через Ормузский пролив сразу отражается на мировых рынках нефти, что делает данное событие потенциально опасным для глобальной экономики.