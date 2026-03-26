В мозге людей, собирающих на скорость кубик Рубика, обнаружили неожиданные изменения

Новое исследование показало, что опытные сборщики кубика Рубика на скорость буквально «решают» головоломку в голове задолго до того, как начинают двигать грани. Исследование датских ученых из Ольборгского университета, опубликованное в журнале Experimental Brain Research (EBR), раскрывает, как мозг спортсменов интегрирует когнитивные и моторные процессы, позволяя достигать невероятной скорости сборки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: cont.ws

Ментальное планирование и физическое выполнение сливаются

В эксперименте приняли участие 13 опытных спидкуберов, которые в среднем собирали кубик Рубика за 17 секунд. Ученые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) отслеживали активность мозга участников во время когнитивных упражнений и реального решения головоломки.

Сначала спортсмены выполняли задания на память, пространственное мышление, планирование действий и мелкую моторику. Затем им предоставляли 15 секунд на изучение перемешанного кубика, после чего участники собирали его как можно быстрее.

Результаты показали, что мозг спидкуберов использует одни и те же нейронные паттерны как при мысленном планировании решения, так и при его физическом выполнении. Другими словами, спортсмены фактически «собирают» кубик Рубика в голове до начала любых движений.

«Мы обнаружили, что мозг работает одинаково при мысленном анализе кубика и при его физической сборке. Похоже, они настолько адаптированы к задаче, что могут решить её полностью в уме, а затем просто воспроизвести движения», — пояснил доцент в области биомеханики Андерсон Соуза Оливейра.

Связь когнитивных навыков с результативностью

Дополнительный анализ выявил, что активность отдельных зон мозга напрямую связана с успехом в сборке. Так, затылочная доля, отвечающая за зрение, коррелировала с точностью движений, а показатели планирования — с активностью височных областей мозга. Эти данные помогают понять, как опытные игроки объединяют сложные вычисления с быстрыми моторными действиями — процессы, которые обычно сложно совмещать даже для здорового человека.

Ограничения и перспективы исследования

Ученые отмечают, что исследование имеет свои ограничения: в нём участвовали только опытные спидкуберы, выборка была небольшой и состояла исключительно из мужчин. Контрольной группы новичков не было. В будущем планируется изучить, как мозг меняется по мере обучения и приобретения опыта.

Авторы работы также видят практическую ценность своих данных: понимание того, как мозг объединяет когнитивные и моторные навыки, может помочь в разработке методов тренировки умственных способностей у детей и людей с неврологическими нарушениями. Это открывает новые возможности для обучения, реабилитации и развития экспертных навыков в различных областях.