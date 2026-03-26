Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
26.03.2026, 17:57

В мозге людей, собирающих на скорость кубик Рубика, обнаружили неожиданные изменения

Новости Мира 0 384

Новое исследование показало, что опытные сборщики кубика Рубика на скорость буквально «решают» головоломку в голове задолго до того, как начинают двигать грани. Исследование датских ученых из Ольборгского университета, опубликованное в журнале Experimental Brain Research (EBR), раскрывает, как мозг спортсменов интегрирует когнитивные и моторные процессы, позволяя достигать невероятной скорости сборки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: cont.ws

Ментальное планирование и физическое выполнение сливаются

В эксперименте приняли участие 13 опытных спидкуберов, которые в среднем собирали кубик Рубика за 17 секунд. Ученые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) отслеживали активность мозга участников во время когнитивных упражнений и реального решения головоломки.

Сначала спортсмены выполняли задания на память, пространственное мышление, планирование действий и мелкую моторику. Затем им предоставляли 15 секунд на изучение перемешанного кубика, после чего участники собирали его как можно быстрее.

Результаты показали, что мозг спидкуберов использует одни и те же нейронные паттерны как при мысленном планировании решения, так и при его физическом выполнении. Другими словами, спортсмены фактически «собирают» кубик Рубика в голове до начала любых движений.

«Мы обнаружили, что мозг работает одинаково при мысленном анализе кубика и при его физической сборке. Похоже, они настолько адаптированы к задаче, что могут решить её полностью в уме, а затем просто воспроизвести движения», — пояснил доцент в области биомеханики Андерсон Соуза Оливейра.

Связь когнитивных навыков с результативностью

Дополнительный анализ выявил, что активность отдельных зон мозга напрямую связана с успехом в сборке. Так, затылочная доля, отвечающая за зрение, коррелировала с точностью движений, а показатели планирования — с активностью височных областей мозга. Эти данные помогают понять, как опытные игроки объединяют сложные вычисления с быстрыми моторными действиями — процессы, которые обычно сложно совмещать даже для здорового человека.

Ограничения и перспективы исследования

Ученые отмечают, что исследование имеет свои ограничения: в нём участвовали только опытные спидкуберы, выборка была небольшой и состояла исключительно из мужчин. Контрольной группы новичков не было. В будущем планируется изучить, как мозг меняется по мере обучения и приобретения опыта.

Авторы работы также видят практическую ценность своих данных: понимание того, как мозг объединяет когнитивные и моторные навыки, может помочь в разработке методов тренировки умственных способностей у детей и людей с неврологическими нарушениями. Это открывает новые возможности для обучения, реабилитации и развития экспертных навыков в различных областях.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь