27.03.2026, 14:52

Тихий разрушитель: болезнь, которая «крадет» зубы и сердце без боли

Новости Мира

О пародонтите сегодня думают мало, хотя стоматологи называют его настоящей «невидимой эпидемией». Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и стоматолог-хирург Кирилл Поляков из клиники «Наудент» предупреждает: это заболевание способно разрушать зубы годами, почти незаметно, без острой боли и громких сигналов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock
Первые признаки — на которые многие не обращают внимания

Пародонтит начинается постепенно. При чистке зубов десны могут подтекают кровью, появляется неприятный запах и легкий дискомфорт. Большинство списывает эти симптомы на «плохую щетку» или усталость. В этот момент уже закладывается очаг хронического воспаления — словно незаметная заноза, которая медленно разрушает ткани вокруг зуба.

Особенность болезни: внешне зуб остаётся целым. Пародонтит разрушает не эмаль и дентин, как кариес, а поддерживающий зуб связочный аппарат и костную ткань.

«Если зуб начал шататься или появилась сосудистая «дрожь», значит, болезнь достигла стадии, когда спасение зуба становится сложным», — предупреждает Поляков.

Кто в группе риска?

По статистике, признаки пародонтита чаще всего выявляются у взрослых после 35 лет. Дополнительные факторы риска:

  • Курение;
  • Постоянный стресс;
  • Сахарный диабет;
  • Наследственная предрасположенность (если у родителей были проблемы с деснами).

Генетика лишь показывает повышенный риск, но не приговор. Раннее выявление позволяет эффективно бороться с заболеванием.

Влияние на весь организм

Хроническое воспаление десен не ограничивается полостью рта. Исследования показывают связь между пародонтитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: общий воспалительный процесс может «подталкивать» к более серьёзным недугам.

Профилактика и лечение

Хорошая новость: при своевременном выявлении пародонтита лечение эффективно. Современные методы включают:

  • Профессиональную чистку зубов;
  • Контроль состояния пародонтальных карманов;
  • Использование лазера для точечного удаления очагов инфекции.

Регулярные осмотры и профилактика позволяют сохранить здоровье зубов и десен, а значит — сохранить улыбку и снизить риски для сердца.

Итог: болезнь, о которой молчат

Пародонтит — тихий квартирант, который незаметно разрушает «дом» зубов и поддерживающие ткани. Чем раньше он обнаружен, тем выше шанс сохранить зубы, десны и общее здоровье.

«Это тихий разрушитель, который не будет стучаться в дверь. Но если его поймать вовремя, можно выиграть битву за собственную улыбку», — заключает Поляков.

