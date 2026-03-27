В Telegram появилась новая функция

В популярном мессенджере Telegram в бета-версии появилась новая функция под названием AI Editor. Она позволяет пользователям редактировать свои сообщения с помощью встроенного искусственного интеллекта прямо в интерфейсе чата. Об этом сообщает ресурс «Код Дурова», передает Lada.kz.
С помощью AI Editor пользователи смогут:
Для работы инструмента необходимо ввести не менее трёх строк текста. После этого рядом с полем ввода появляется кнопка «AI», позволяющая мгновенно обработать сообщение и отправить результат вместо исходного текста.
В тестовой версии AI Editor базовый доступ ограничен по количеству генераций. Пользователи подписки Premium получают увеличенный лимит — до 50 раз больше. Telegram позиционирует этот инструмент как встроенного помощника для:
На данный момент функция доступна только в бета-версии приложения для Android.
AI Editor работает на децентрализованной системе Cocoon, которая обеспечивает обработку данных без передачи содержимого сообщений третьим лицам.
Ранее компания отказалась от интеграции чат-бота Grok из-за опасений пользователей по поводу конфиденциальности, что делает встроенный ИИ-редактор более безопасным вариантом.
