В Telegram появилась новая функция

В популярном мессенджере Telegram в бета-версии появилась новая функция под названием AI Editor . Она позволяет пользователям редактировать свои сообщения с помощью встроенного искусственного интеллекта прямо в интерфейсе чата. Об этом сообщает ресурс «Код Дурова», передает Lada.kz.

Возможности нового инструмента

С помощью AI Editor пользователи смогут:

Исправлять грамматические и орфографические ошибки;

Менять стиль текста (например, сделать сообщение более формальным или дружелюбным);

Сокращать или перерабатывать текст под заданный тон;

Переводить сообщения на другие языки.

Для работы инструмента необходимо ввести не менее трёх строк текста. После этого рядом с полем ввода появляется кнопка «AI», позволяющая мгновенно обработать сообщение и отправить результат вместо исходного текста.

Ограничения и доступ

В тестовой версии AI Editor базовый доступ ограничен по количеству генераций. Пользователи подписки Premium получают увеличенный лимит — до 50 раз больше. Telegram позиционирует этот инструмент как встроенного помощника для:

повседневного общения;

деловой переписки;

подготовки текстов без привлечения сторонних сервисов.

Конфиденциальность и технологии

На данный момент функция доступна только в бета-версии приложения для Android.

AI Editor работает на децентрализованной системе Cocoon, которая обеспечивает обработку данных без передачи содержимого сообщений третьим лицам.

Ранее компания отказалась от интеграции чат-бота Grok из-за опасений пользователей по поводу конфиденциальности, что делает встроенный ИИ-редактор более безопасным вариантом.