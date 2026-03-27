Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
27.03.2026, 17:48

Военный сдал ДНК друга вместо своей, чтобы не платить алименты родному ребенку

Новости Мира

В Кардиффе британский экс-военный попытался избежать выплаты алиментов на дочь, подставив друга для сдачи ДНК-теста вместо себя. Суд признал его и приятеля виновными в мошенничестве и вынес условные приговоры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Wales News Service

Военный и подмена ДНК

59-летний Гарет Ллойд, бывший военнослужащий из Кардиффа, не желал платить алименты на свою дочь, о рождении которой узнал только в 2023 году. Чтобы обойти закон, он подкупил друга Филиппа Джонса и убедил его сдать образец ДНК вместо себя.

Ллойд ранее отрицал свое отцовство и даже утверждал, что не знаком с матерью ребенка, с которой состоял в отношениях с 2012 по 2018 год. Когда же постановление о вычете из заработной платы стало неизбежным, мужчина согласился на тест, но решил его подделать.

Расследование и разоблачение

Первый тест, проведенный с участием Джонса, дал отрицательный результат. Однако мать ребенка оспорила результат, и началось расследование.

Джонс, ранее судимый шесть раз, повторно сдал образец ДНК по требованию детективов и признал свою причастность к мошенничеству. Ллойд был арестован позже и в итоге перевел бывшей партнерше более £10 тыс., а также наладил контакт с дочерью.

Приговор суда

Судья Ванесса Фрэнсис назначила Ллойду год тюрьмы условно и 100 часов общественных работ. Джонс также получил условный срок.

Случай стал резонансным не только из-за необычной схемы с ДНК, но и из-за попытки человека с безупречной репутацией обойти закон ради финансовой выгоды.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь