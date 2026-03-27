Военный сдал ДНК друга вместо своей, чтобы не платить алименты родному ребенку

В Кардиффе британский экс-военный попытался избежать выплаты алиментов на дочь, подставив друга для сдачи ДНК-теста вместо себя. Суд признал его и приятеля виновными в мошенничестве и вынес условные приговоры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Военный и подмена ДНК

59-летний Гарет Ллойд, бывший военнослужащий из Кардиффа, не желал платить алименты на свою дочь, о рождении которой узнал только в 2023 году. Чтобы обойти закон, он подкупил друга Филиппа Джонса и убедил его сдать образец ДНК вместо себя.

Ллойд ранее отрицал свое отцовство и даже утверждал, что не знаком с матерью ребенка, с которой состоял в отношениях с 2012 по 2018 год. Когда же постановление о вычете из заработной платы стало неизбежным, мужчина согласился на тест, но решил его подделать.

Расследование и разоблачение

Первый тест, проведенный с участием Джонса, дал отрицательный результат. Однако мать ребенка оспорила результат, и началось расследование.

Джонс, ранее судимый шесть раз, повторно сдал образец ДНК по требованию детективов и признал свою причастность к мошенничеству. Ллойд был арестован позже и в итоге перевел бывшей партнерше более £10 тыс., а также наладил контакт с дочерью.

Приговор суда

Судья Ванесса Фрэнсис назначила Ллойду год тюрьмы условно и 100 часов общественных работ. Джонс также получил условный срок.

Случай стал резонансным не только из-за необычной схемы с ДНК, но и из-за попытки человека с безупречной репутацией обойти закон ради финансовой выгоды.