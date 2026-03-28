27.03.2026, 19:16

Француженка вышла замуж за трамвай в Страсбурге

Новости Мира 0 490

Жительница Франции Сандра Рам влюбилась в страсбургский трамвай и официально вышла за него замуж. Событие привлекло внимание СМИ, включая Daily Star, и стало примером редкого феномена — объектофилии, когда человек испытывает эмоциональную привязанность к неодушевленным предметам, сообщает Lada.kz. 

Фото: @rahm_citadis3013

Своего необычного избранника Сандра встретила 22 июля 2020 года, вдохновившись фильмом «Джамбо» с Ноэми Мерлан. В картине героиня влюбляется в аттракцион, что, по словам Рам, совпало с предсказанием медиума, сделанным пять лет ранее о любви к неодушевленному объекту.

Первый контакт и глубокая связь

По словам француженки, первый разговор с трамваем был особенным:

«Я поговорила с трамваем и попросила подать мне знак». В кабине машиниста Сандра заметила необычный свет, который окончательно укрепил её чувства к трамваю номер 3013.

Рам откровенно призналась, что переспала с трамваем и испытывала некоторое смущение по этому поводу.

Официальная регистрация брака

В 2024 году Сандра смогла оформить брак с трамваем при содействии депо. Водитель транспортного средства рассказал:

«Сандра была очень счастлива. Мы устроили небольшую вечеринку и сделали фотографии на конечной остановке».

При этом у 44-летней француженки есть также возлюбленный по имени Томас. Женщина описывает свои отношения как «трио»: совместная жизнь с мужчиной и трамваем.

Объектофилия и социальное восприятие

Сандра Рам страдает от объектофилии — редкого парафилического расстройства, при котором возникает глубокая эмоциональная привязанность к неодушевленному предмету.

«Для некоторых я просто сумасшедшая. Я понимаю, что многим трудно поверить, что у машины может быть душа. Но сильная связь с предметом не означает, что человек сошел с ума», — пояснила француженка.

