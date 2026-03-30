Кыргызстан изменил правила пребывания иностранных граждан: что важно знать

Министерство иностранных дел Кыргызстана объявило о внесении изменений в правила пребывания иностранных граждан на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Новые правила направлены на упрощение миграции

В министерстве подчеркнули, что обновленные нормы призваны:

упорядочить миграционные процессы;

упростить процедуры легализации пребывания иностранных граждан;

создать прозрачные, гибкие и удобные условия для въезда и нахождения в стране.

Специальные нормы для этнических кыргызов и их семей

Особое внимание уделено правовому статусу этнических кыргызов и членов их семей. Согласно новым правилам:

иностранцы, ранее превысившие разрешенный срок пребывания и не оформившие вовремя документы, смогут один раз въехать на территорию Кыргызстана;

после въезда им предоставляется 30 рабочих дней для легализации своего статуса.

Призывы к соблюдению сроков пребывания

МВД и МИД Кыргызстана призывают всех иностранных граждан и принимающие стороны строго соблюдать установленные сроки пребывания и учитывать новые нормы при планировании поездок и проживания в стране.

Дата вступления в силу

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования документа.