04.04.2026, 15:17

Обычная прививка может снизить риск деменции: что выяснили ученые

Новости Мира

Ученые обнаружили связь между вакцинацией от гриппа и более низким риском болезни Альцгеймера у пожилых людей. Особенно заметный эффект, как показал анализ, наблюдался у тех, кто получал усиленную вакцину, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
По данным Daily Mail, пожилые люди, которые проходят вакцинацию от гриппа, могут реже сталкиваться с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные крупных наблюдательных работ, посвященных влиянию прививок на здоровье мозга в пожилом возрасте. Речь идет не о прямом доказательстве защиты от деменции, а о статистически заметной связи, которая требует дальнейшего изучения.

Согласно опубликованным данным, у пожилых людей старше 65 лет, которые проходили вакцинацию от гриппа, риск развития болезни Альцгеймера оказался ниже по сравнению с теми, кто не прививался. В одной из наиболее цитируемых работ ученые проанализировали данные почти 200 тысяч человек, а в более крупном исследовании – сведения о 2 356 479 пожилых американцах. После сопоставления участников по состоянию здоровья, возрасту и сопутствующим факторам выяснилось, что среди привитых болезнь Альцгеймера диагностировалась реже в течение последующих лет наблюдения.

Как отмечают специалисты, наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, получавших усиленные (высокодозированные) варианты вакцины, которые предназначены для людей старшего возраста. Такие препараты содержат больше антигена, а в некоторых случаях – компоненты, усиливающие иммунный ответ. По мнению исследователей, это может быть важно не только для защиты от самого гриппа, но и потенциально для снижения хронического воспаления, которое считается одним из факторов нейродегенеративных изменений. При этом усиленные вакцины уже давно рассматриваются как более эффективные для людей старше 65 лет с точки зрения защиты от тяжелого течения гриппа и госпитализаций.

Авторы исследований подчеркивают, что речь не идет о том, будто сам грипп напрямую вызывает деменцию. Предполагаемый защитный эффект может быть связан с тем, как вакцинация влияет на иммунную систему в пожилом возрасте. С возрастом иммунитет ослабевает, а в организме чаще сохраняются хронические воспалительные процессы. Именно длительное воспаление многие ученые рассматривают как один из факторов, который может способствовать повреждению клеток мозга и развитию нейродегенеративных заболеваний.

Дополнительный интерес вызвало и то, что в ряде наблюдений эффект оказался более заметным у женщин. Однако исследователи пока не дают однозначного ответа, почему это происходит. Не исключено, что на результаты могли повлиять особенности иммунного ответа, образ жизни, уровень медицинского наблюдения и другие сопутствующие обстоятельства.

При этом специалисты отдельно акцентируют внимание на важном ограничении: такие исследования носят наблюдательный характер. Это значит, что они выявляют связь, но не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Иными словами, нельзя утверждать, что именно прививка гарантированно защищает человека от деменции. На итоговые цифры могли повлиять и другие факторы – например, то, что люди, регулярно проходящие вакцинацию, чаще в целом внимательнее относятся к своему здоровью, вовремя проходят обследования и следят за хроническими заболеваниями.

Тем не менее ученые считают, что полученные данные дополняют растущее число работ, в которых обычные профилактические меры рассматриваются шире, чем просто защита от сезонных инфекций. По их оценке, вакцинация может играть роль не только в профилактике гриппа, но и потенциально в поддержании здоровья мозга у пожилых людей. Окончательные выводы на этот счет, как подчеркивают исследователи, потребуют новых долгосрочных клинических наблюдений.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь