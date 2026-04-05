18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.04.2026, 20:32

Пустой бак неожиданно принес мужчине 100 тысяч долларов

Новости Мира

Обычная остановка на заправке в США неожиданно обернулась крупным выигрышем. Житель штата Мэриленд, приехавший с почти пустым баком, решил купить лотерейный билет и сорвал джекпот, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным UPI, в США обычная поездка на заправку закончилась для мужчины неожиданной удачей. Житель города Нью-Карролтон в штате Мэриленд приехал заправить автомобиль почти с пустым баком, а в итоге стал обладателем крупного выигрыша в размере 100 тысяч долларов, что эквивалентно примерно восьми миллионам рублей.

 

Как сообщается, пока автомобиль заправлялся, мужчине пришла в голову спонтанная идея испытать удачу. Он приобрел билет моментальной лотереи Red 5's Doubler, заплатив за него 10 долларов (4 728,1 тенге).

Когда американец стер защитный слой на билете, его ожидал неожиданный результат. По его словам, он увидел сообщение о выигрыше 100 тысяч долларов и сразу же поспешил обратно к машине, чтобы сообщить новость супруге.

Мужчина признался, что не ожидал такого поворота событий и был шокирован увиденным. Своими первыми эмоциями он поделился с женой по телефону прямо с заправки.

Часть выигранных средств, по словам счастливчика, он планирует направить на оплату текущих счетов. Кроме того, мужчина рассматривает возможность приобрести для супруги новый автомобиль.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

