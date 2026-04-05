Пустой бак неожиданно принес мужчине 100 тысяч долларов

Обычная остановка на заправке в США неожиданно обернулась крупным выигрышем. Житель штата Мэриленд, приехавший с почти пустым баком, решил купить лотерейный билет и сорвал джекпот, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

По данным UPI, в США обычная поездка на заправку закончилась для мужчины неожиданной удачей. Житель города Нью-Карролтон в штате Мэриленд приехал заправить автомобиль почти с пустым баком, а в итоге стал обладателем крупного выигрыша в размере 100 тысяч долларов, что эквивалентно примерно восьми миллионам рублей.

Как сообщается, пока автомобиль заправлялся, мужчине пришла в голову спонтанная идея испытать удачу. Он приобрел билет моментальной лотереи Red 5's Doubler, заплатив за него 10 долларов (4 728,1 тенге).

Когда американец стер защитный слой на билете, его ожидал неожиданный результат. По его словам, он увидел сообщение о выигрыше 100 тысяч долларов и сразу же поспешил обратно к машине, чтобы сообщить новость супруге.

Мужчина признался, что не ожидал такого поворота событий и был шокирован увиденным. Своими первыми эмоциями он поделился с женой по телефону прямо с заправки.

Часть выигранных средств, по словам счастливчика, он планирует направить на оплату текущих счетов. Кроме того, мужчина рассматривает возможность приобрести для супруги новый автомобиль.