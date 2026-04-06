«Мы потеряли ключи»: Иран высмеял ультиматум Трампа открыть Ормузский пролив

Иранские дипломатические представительства неожиданно ответили на резкое требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Иранские посольства в Африке иронизируют в соцсетях

Аккаунты иранских посольств в Зимбабве и ЮАР опубликовали в соцсети X (бывший Twitter) шуточные сообщения, высмеивая ультиматум Трампа. Посольство в Зимбабве отметило: «Мы потеряли ключи», намекая на невозможность немедленно выполнить требование США.

Дипломатическое представительство в ЮАР пошло дальше, подыгрывая шутке: «ключи под цветочным горшком», а вход в стратегически важный Ормузский пролив открыт «только для друзей». Эти публикации стали вирусными и привлекли внимание как международной прессы, так и политических аналитиков, которые отмечают необычный способ ведения дипломатической перепалки.

Контекст: заявление Дональда Трампа

5 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, в котором пригрозил прямыми ударами по Ирану. По словам Трампа, американские войска уничтожат все мосты и электростанции в стране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

Ормузский пролив — стратегически важный водный путь, через который проходит значительная часть мировой нефти, и контроль над ним имеет глобальное значение. В прошлом этот пролив уже становился центром напряженности в отношениях Ирана с западными странами.

Иранская дипломатия через юмор

Реакция посольств показала новый подход: вместо открытого противостояния или резких заявлений дипломаты использовали иронию и юмор как способ донести позицию своей страны. Эксперты отмечают, что такой подход способен снизить градус международной напряженности и одновременно продемонстрировать уверенность и спокойствие.

Необычный способ коммуникации, когда дипломатия сочетается с интернет-шутками, стал предметом обсуждения в СМИ. Некоторые комментаторы отмечают, что Иран в очередной раз дал понять, что готов к дипломатическим переговорам, но на собственных условиях.

Возможные последствия для международной сцены

Ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся крайне напряжённой. Угроза Трампа и саркастический ответ Ирана подчеркивают сложность нынешних американо-иранских отношений. Международные аналитики уже обсуждают, как подобные дипломатические «шутки» могут влиять на переговорные позиции и готовность стран к компромиссам.

В целом, реакция иранских посольств демонстрирует, что современные международные конфликты всё чаще выходят за рамки традиционной дипломатии и переходят в публичную цифровую плоскость, где юмор становится инструментом политического влияния.