Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
20.04.2026, 12:52

«Подниму всех»: Григорий Лепс заявил о решении усыновить детей из детдома

Григорий Лепс заявил о намерении взять на воспитание до трех детей из детского дома и уже начал процесс оформления документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Super.ru.

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Решение артиста

Певец Григорий Лепс сообщил, что принял окончательное решение стать приемным родителем для детей из детского дома. По его словам, речь идет как минимум о двух воспитанниках, однако он не исключает, что их может быть трое.

Артист подчеркнул, что относится к этому шагу максимально серьезно и считает свое обещание обязательным к исполнению.

Условия и готовность к воспитанию

Лепс отметил, что у него есть необходимые условия для проживания детей. В его продюсерском центре, по словам певца, предусмотрены три просторные комнаты, которые планируется полностью оборудовать для комфортной жизни воспитанников.

Он добавил, что намерен обеспечить детям полноценную среду для развития и воспитания.

Юридическое оформление

Отдельно артист рассказал, что планирует официально оформить все необходимые документы. В частности, он намерен дать детям свою фамилию и отчество, а также полностью изменить их метрики.

По словам певца, юридическая часть процесса направлена на то, чтобы у детей не возникало никаких формальных или бытовых сложностей в будущем.

Сроки процесса

Лепс уточнил, что оформление всех документов может занять около трех–четырех месяцев. В настоящее время он уже занимается сбором необходимых бумаг и подготовкой к процедуре усыновления.

Комментарии

