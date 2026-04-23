Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
23.04.2026, 07:15

Названы пять признаков болезни Альцгеймера, которые часто списывают на возраст

Новости Мира 0 1 112

Некоторые ранние признаки болезни Альцгеймера часто принимают за естественные возрастные изменения, однако врачи предупреждают: игнорировать их опасно и стоит вовремя обратиться к специалисту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Начальные проявления болезни Альцгеймера нередко остаются без внимания, поскольку их ошибочно считают нормальной частью старения. Однако специалисты подчеркивают: ряд таких симптомов может указывать на развитие серьезного нейродегенеративного заболевания и требует медицинской диагностики.

Об этом в беседе с российскими СМИ рассказала врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Пироговского университета Мария Чердак.

1. Нарушения памяти на недавние события

Одним из наиболее характерных ранних признаков болезни является ухудшение памяти на свежие события.

По словам специалиста, возрастные изменения действительно могут замедлять процессы запоминания, однако ключевое отличие заключается в том, что ранее усвоенная информация у здорового человека сохраняется.

Тревожными сигналами считаются:

  • частые забывания недавних разговоров или дел;
  • повторение одних и тех же историй;
  • постоянные переспрашивания.

Такие проявления не следует воспринимать как «нормальный возраст» — они требуют консультации врача.

2. Снижение интересов и социальной активности

Еще один важный симптом — постепенное сужение круга интересов и отказ от привычной активности.

Многие ошибочно считают, что с возрастом снижение активности является естественным процессом. Однако медики подчеркивают: это может быть ранним признаком когнитивных нарушений.

Настораживать должны:

  • утрата интереса к ранее любимым занятиям;
  • нежелание общаться;
  • добровольная социальная изоляция.

По словам специалиста, подобные изменения могут проявляться за несколько лет до выраженных проблем с памятью.

3. Депрессивные состояния и изменения настроения

Резкие изменения эмоционального состояния также могут быть связаны с началом когнитивных нарушений.

К тревожным признакам относятся:

  • подавленное настроение;
  • чувство тоски или тревоги;
  • беспричинные переживания.

Важно учитывать, что депрессия может:

  • быть частью развивающегося заболевания;
  • ускорять снижение когнитивных функций.

Особое внимание следует уделять случаям, когда такие состояния появляются впервые в пожилом возрасте.

4. Негативизм и подозрительность

Еще одним возможным симптомом является изменение поведения и восприятия окружающих.

Человек может:

  • становиться чрезмерно подозрительным;
  • считать, что окружающие настроены против него;
  • проявлять недоверие даже без объективных причин.

Даже если подобные реакции возникают после стрессовых ситуаций, специалисты советуют не игнорировать их, поскольку это может быть сигналом нарушений работы мозга.

5. Трудности с освоением новой техники

Проблемы с использованием современных устройств также могут указывать на когнитивные изменения.

Речь идет не просто о сложности новых технологий, а о случаях, когда человек:

  • не может освоить новое устройство, аналогичное ранее использованному;
  • начинает терять навыки, которыми раньше уверенно владел;
  • испытывает заметные затруднения с привычными действиями.

Такие изменения, по словам врача, требуют внимания, особенно если они прогрессируют.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь