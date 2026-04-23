Названы пять признаков болезни Альцгеймера, которые часто списывают на возраст

Некоторые ранние признаки болезни Альцгеймера часто принимают за естественные возрастные изменения, однако врачи предупреждают: игнорировать их опасно и стоит вовремя обратиться к специалисту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Начальные проявления болезни Альцгеймера нередко остаются без внимания, поскольку их ошибочно считают нормальной частью старения. Однако специалисты подчеркивают: ряд таких симптомов может указывать на развитие серьезного нейродегенеративного заболевания и требует медицинской диагностики.

Об этом в беседе с российскими СМИ рассказала врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Пироговского университета Мария Чердак.

1. Нарушения памяти на недавние события

Одним из наиболее характерных ранних признаков болезни является ухудшение памяти на свежие события.

По словам специалиста, возрастные изменения действительно могут замедлять процессы запоминания, однако ключевое отличие заключается в том, что ранее усвоенная информация у здорового человека сохраняется.

Тревожными сигналами считаются:

частые забывания недавних разговоров или дел;

повторение одних и тех же историй;

постоянные переспрашивания.

Такие проявления не следует воспринимать как «нормальный возраст» — они требуют консультации врача.

2. Снижение интересов и социальной активности

Еще один важный симптом — постепенное сужение круга интересов и отказ от привычной активности.

Многие ошибочно считают, что с возрастом снижение активности является естественным процессом. Однако медики подчеркивают: это может быть ранним признаком когнитивных нарушений.

Настораживать должны:

утрата интереса к ранее любимым занятиям;

нежелание общаться;

добровольная социальная изоляция.

По словам специалиста, подобные изменения могут проявляться за несколько лет до выраженных проблем с памятью.

3. Депрессивные состояния и изменения настроения

Резкие изменения эмоционального состояния также могут быть связаны с началом когнитивных нарушений.

К тревожным признакам относятся:

подавленное настроение;

чувство тоски или тревоги;

беспричинные переживания.

Важно учитывать, что депрессия может:

быть частью развивающегося заболевания;

ускорять снижение когнитивных функций.

Особое внимание следует уделять случаям, когда такие состояния появляются впервые в пожилом возрасте.

4. Негативизм и подозрительность

Еще одним возможным симптомом является изменение поведения и восприятия окружающих.

Человек может:

становиться чрезмерно подозрительным;

считать, что окружающие настроены против него;

проявлять недоверие даже без объективных причин.

Даже если подобные реакции возникают после стрессовых ситуаций, специалисты советуют не игнорировать их, поскольку это может быть сигналом нарушений работы мозга.

5. Трудности с освоением новой техники

Проблемы с использованием современных устройств также могут указывать на когнитивные изменения.

Речь идет не просто о сложности новых технологий, а о случаях, когда человек:

не может освоить новое устройство, аналогичное ранее использованному;

начинает терять навыки, которыми раньше уверенно владел;

испытывает заметные затруднения с привычными действиями.

Такие изменения, по словам врача, требуют внимания, особенно если они прогрессируют.