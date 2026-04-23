Названы два привычных фрукта, которые помогают держать сахар в крови под контролем

Диетолог рассказала, какие два распространённых фрукта помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и почему они работают эффективнее многих других продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Диетолог и доктор медицинских наук Мэгги Белл назвала два доступных и привычных фрукта, которые могут помочь поддерживать более ровный уровень глюкозы в крови. Речь идёт об яблоках и апельсинах. Рекомендация была опубликована в издании Eating Well.

По словам специалиста, включение этих фруктов в ежедневный рацион может стать простым способом снизить риск резких скачков сахара, особенно при несбалансированном питании.

Почему именно яблоки и апельсины

Как объясняет Мэгги Белл, ключевую роль играет клетчатка, которой в этих фруктах достаточно много. Она замедляет усвоение сахара в организме, благодаря чему уровень глюкозы повышается более плавно, без резких скачков.

Кроме клетчатки, яблоки и апельсины содержат витамины, минералы и биологически активные растительные соединения. Эти вещества в комплексе также оказывают положительное влияние на обменные процессы и углеводный баланс.

Польза не в «выборе лучшего», а в регулярности

Отдельно врач подчеркнула, что яблоки и апельсины не конкурируют между собой по пользе — оба варианта одинаково эффективны в рамках здорового рациона.

Гораздо важнее, по её словам, регулярность употребления и общий контекст питания. Даже полезные продукты могут по-разному влиять на организм в зависимости от сочетаний с другой едой.

Как правильно включать фрукты в рацион

Мэгги Белл отметила, что наилучший эффект достигается, когда фрукты употребляются не отдельно, а в составе сбалансированного перекуса или приёма пищи.

Сочетание цельных фруктов с источниками белка и полезных жиров помогает ещё больше замедлить усвоение сахара. В качестве примеров она привела натуральный йогурт или ореховые пасты.