23.04.2026, 15:44

Названы два привычных фрукта, которые помогают держать сахар в крови под контролем

Новости Мира

Диетолог рассказала, какие два распространённых фрукта помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и почему они работают эффективнее многих других продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: ru.pngtree.com

Диетолог и доктор медицинских наук Мэгги Белл назвала два доступных и привычных фрукта, которые могут помочь поддерживать более ровный уровень глюкозы в крови. Речь идёт об яблоках и апельсинах. Рекомендация была опубликована в издании Eating Well.

По словам специалиста, включение этих фруктов в ежедневный рацион может стать простым способом снизить риск резких скачков сахара, особенно при несбалансированном питании.

Почему именно яблоки и апельсины

Как объясняет Мэгги Белл, ключевую роль играет клетчатка, которой в этих фруктах достаточно много. Она замедляет усвоение сахара в организме, благодаря чему уровень глюкозы повышается более плавно, без резких скачков.

Кроме клетчатки, яблоки и апельсины содержат витамины, минералы и биологически активные растительные соединения. Эти вещества в комплексе также оказывают положительное влияние на обменные процессы и углеводный баланс.

Польза не в «выборе лучшего», а в регулярности

Отдельно врач подчеркнула, что яблоки и апельсины не конкурируют между собой по пользе — оба варианта одинаково эффективны в рамках здорового рациона.

Гораздо важнее, по её словам, регулярность употребления и общий контекст питания. Даже полезные продукты могут по-разному влиять на организм в зависимости от сочетаний с другой едой.

Как правильно включать фрукты в рацион

Мэгги Белл отметила, что наилучший эффект достигается, когда фрукты употребляются не отдельно, а в составе сбалансированного перекуса или приёма пищи.

Сочетание цельных фруктов с источниками белка и полезных жиров помогает ещё больше замедлить усвоение сахара. В качестве примеров она привела натуральный йогурт или ореховые пасты.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь