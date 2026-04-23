Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало новое загадочное слово

Новости Мира

Короткий сигнал «алиментный», переданный станцией УВБ-76, вновь привлек внимание наблюдателей и породил новые версии о назначении одной из самых таинственных радиочастот, сообщает Lada.kz. 

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Необычное слово в привычном шуме

Военная радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Вместо привычного фона в виде монотонного жужжания в эфире прозвучало слово «алиментный».

Сигнал был зафиксирован 23 апреля в 12:51 по московскому времени. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Telegram-сообщества «УВБ-76 логи», которое отслеживает активность станции.

Станция с историей холодной войны

УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций, появившихся в период Холодная война. Большую часть времени она транслирует повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка».

Иногда этот фон прерывается короткими голосовыми сообщениями — как правило, набором слов или кодов, смысл которых официально не раскрывается.

Загадки без ответов

Несмотря на десятилетия наблюдений, точное назначение УВБ-76 остается неизвестным. Существует множество версий — от системы военной связи до элемента автоматизированной инфраструктуры на случай чрезвычайных ситуаций.

По одной из популярных гипотез, станция может быть связана с военными механизмами, созданными еще в СССР и потенциально используемыми до сих пор. Однако ни одна из этих теорий не получила официального подтверждения.

Почему это вызывает интерес

Каждое новое слово, прозвучавшее в эфире УВБ-76, традиционно вызывает резонанс среди радиолюбителей и исследователей. Необычные сигналы рассматриваются как возможные коды, хотя их расшифровка остается недоступной.

Появление слова «алиментный» на этом фоне выглядит особенно необычно — оно не вписывается в привычный формат сухих кодовых обозначений, что лишь усиливает интерес к происходящему.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь