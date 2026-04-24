25 часов в сутках: когда Земля начнёт жить по новому времени

Учёные отмечают, что вращение Земли постепенно замедляется, и в далёкой перспективе это может привести к увеличению продолжительности суток до 25 часов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Econews .

Фото: freepik

Почему сутки на Земле могут измениться

Сейчас привычная длительность суток составляет 24 часа — именно этот ритм определяет работу транспорта, расписания и всей современной инфраструктуры. Однако, как отмечают исследователи, этот показатель не является абсолютно стабильным.

Земля вращается вокруг своей оси с высокой точностью, благодаря чему Солнце каждый день появляется в одной и той же точке неба примерно в одно и то же время. Но на этот процесс влияют внешние силы, которые постепенно меняют скорость вращения планеты.

Роль Луны и океанов в замедлении Земли

Одним из ключевых факторов называют гравитационное воздействие Луны. Оно вызывает приливы и отливы, при которых огромные массы воды постоянно перемещаются по поверхности планеты.

Это движение создает эффект трения, который в долгосрочной перспективе слегка замедляет вращение Земли. Параллельно Луна постепенно удаляется от нашей планеты, что также влияет на динамику системы «Земля — Луна».

По оценкам ученых и данным космических агентств, в том числе НАСА, эти процессы происходят крайне медленно, но непрерывно.

Как ученые фиксируют изменения, незаметные человеку

Хотя в повседневной жизни эти изменения не ощущаются, ученые фиксируют их с высокой точностью. Для этого используются сразу несколько методов.

Во-первых, сопоставляются данные сверхточных атомных часов с астрономическими наблюдениями положения Земли. Во-вторых, анализируются исторические записи, включая сведения о древних затмениях, по которым можно восстановить скорость вращения планеты в прошлом.

Кроме того, современные системы хронометража постоянно отслеживают микроскопические расхождения между «искусственным» временем и реальным вращением Земли.

Когда сутки станут 25-часовыми

Несмотря на сам факт постепенного замедления, ученые подчеркивают, что переход к 25-часовым суткам — это крайне отдаленная перспектива. Речь идет о геологических масштабах времени, а не о ближайших столетиях.

Даже при текущей динамике изменения происходят настолько медленно, что за человеческую жизнь их невозможно заметить без специальных приборов.

Повлияет ли это на жизнь людей

По оценкам специалистов, даже если в будущем сутки действительно станут длиннее, это не приведет к резким изменениям в жизни человечества.

Календарные системы, расписания и повседневные ритмы адаптируются к изменениям постепенно. Поэтому в обозримом будущем привычный 24-часовой день останется основой организации времени на Земле.