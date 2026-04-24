25 часов в сутках: когда Земля начнёт жить по новому времени

Учёные отмечают, что вращение Земли постепенно замедляется, и в далёкой перспективе это может привести к увеличению продолжительности суток до 25 часов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Econews.
Сейчас привычная длительность суток составляет 24 часа — именно этот ритм определяет работу транспорта, расписания и всей современной инфраструктуры. Однако, как отмечают исследователи, этот показатель не является абсолютно стабильным.
Земля вращается вокруг своей оси с высокой точностью, благодаря чему Солнце каждый день появляется в одной и той же точке неба примерно в одно и то же время. Но на этот процесс влияют внешние силы, которые постепенно меняют скорость вращения планеты.
Одним из ключевых факторов называют гравитационное воздействие Луны. Оно вызывает приливы и отливы, при которых огромные массы воды постоянно перемещаются по поверхности планеты.
Это движение создает эффект трения, который в долгосрочной перспективе слегка замедляет вращение Земли. Параллельно Луна постепенно удаляется от нашей планеты, что также влияет на динамику системы «Земля — Луна».
По оценкам ученых и данным космических агентств, в том числе НАСА, эти процессы происходят крайне медленно, но непрерывно.
Хотя в повседневной жизни эти изменения не ощущаются, ученые фиксируют их с высокой точностью. Для этого используются сразу несколько методов.
Во-первых, сопоставляются данные сверхточных атомных часов с астрономическими наблюдениями положения Земли. Во-вторых, анализируются исторические записи, включая сведения о древних затмениях, по которым можно восстановить скорость вращения планеты в прошлом.
Кроме того, современные системы хронометража постоянно отслеживают микроскопические расхождения между «искусственным» временем и реальным вращением Земли.
Несмотря на сам факт постепенного замедления, ученые подчеркивают, что переход к 25-часовым суткам — это крайне отдаленная перспектива. Речь идет о геологических масштабах времени, а не о ближайших столетиях.
Даже при текущей динамике изменения происходят настолько медленно, что за человеческую жизнь их невозможно заметить без специальных приборов.
По оценкам специалистов, даже если в будущем сутки действительно станут длиннее, это не приведет к резким изменениям в жизни человечества.
Календарные системы, расписания и повседневные ритмы адаптируются к изменениям постепенно. Поэтому в обозримом будущем привычный 24-часовой день останется основой организации времени на Земле.
Комментарии0 комментарий(ев)