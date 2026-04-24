Нурлан Сабуров столкнулся с низким интересом публики и полупустым залом в Дубае

Концерт Нурлана Сабурова в Дубае пока не демонстрирует высокий спрос: продана лишь часть билетов, а зал может остаться значительно незаполненным, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Продажи билетов оказались ниже ожиданий

Концерт стендап-комика Нурлан Сабуров, запланированный на 7 мая в ОАЭ, столкнулся с низким интересом публики. По данным СМИ, реализовано или забронировано около четверти мест.

Выступление должно пройти на площадке Dubai Opera и заявлено на русском языке. Ранее обсуждалась возможность добавления субтитров на арабском и хинди, однако эта информация официального подтверждения не получила.

Заполняемость зала вызывает вопросы

Сообщается, что при общей вместимости зала примерно в 2000 зрителей продано не более 500 билетов. Это соответствует загрузке на уровне 25–30%.

При этом представители концертной индустрии отмечают, что подобная статистика не всегда отражает реальную картину финальной посещаемости. По их словам, часть билетов может оставаться в резерве, а отдельные ряды иногда временно блокируются организаторами.

В индустрии говорят об «эффекте заполненности»

Эксперты по организации мероприятий в Дубае указывают, что в некоторых случаях передние ряды могут не открываться для продажи, чтобы создать визуальное ощущение более плотной посадки. Речь может идти примерно о 150 местах, которые не поступают в открытую реализацию.

Это, по их словам, стандартная практика для отдельных мероприятий, однако она также влияет на восприятие реальной заполняемости зала.

Фон вокруг артиста

Ситуация вокруг комика остается в информационной повестке на фоне ранее введенных ограничений на въезд в Россию сроком на 50 лет. Сообщалось, что решение было принято по соображениям безопасности и соблюдения законодательства.

Позднее артист покинул страну и продолжил деятельность за рубежом, заявив, что его команда занимается прояснением обстоятельств и взаимодействует с соответствующими органами.

Контекст

На данный момент интерес к предстоящему выступлению остается ниже ожидаемого уровня, однако окончательные выводы о посещаемости концерта можно будет сделать только после даты проведения мероприятия.