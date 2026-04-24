Когда съесть яблоко, чтобы не подскочил сахар в крови — до еды или после

Время употребления яблок напрямую влияет на уровень сахара в крови и чувство сытости — к такому выводу пришли ученые, изучив реакцию организма на популярный фрукт, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Исследование: эффект зависит от времени

В 2024 году международная группа исследователей опубликовала результаты эксперимента в журнале Nutrients, которые показали: яблоко может работать по-разному в зависимости от того, когда его съесть.

В исследовании участвовали 17 здоровых женщин. Они придерживались стандартного режима питания, а ученые меняли только время употребления яблока. Результаты оказались показательными.

Если фрукт съедали за 30 минут до основного приема пищи, уровень сахара в крови после еды снижался почти в два раза. Такой эффект ученые называют «прелоудом» — своеобразной подготовкой организма к нагрузке.

«Полезный перекус» оказался мифом

Совсем иначе организм реагировал на яблоко в качестве отдельного перекуса между приемами пищи. В этом случае фрукт не только не приносил пользы для контроля глюкозы, но и провоцировал повышенный аппетит.

По словам эндокринолога Зухра Павлова, содержащиеся в яблоках глюкоза и фруктоза могут усиливать чувство голода и даже снижать уровень энергии. Именно поэтому спустя короткое время после такого перекуса снова хочется есть.

Более того, участники эксперимента, съедавшие яблоко между приемами пищи, в итоге потребляли больше калорий за ужином.

Почему яблоко работает «до еды»

Диетолог Морган Уокер объясняет: ключевую роль играет клетчатка. Она замедляет усвоение углеводов, но только в том случае, если яблоко становится частью приема пищи, а не отдельным продуктом на пустой желудок.

Таким образом, фрукт лучше воспринимается организмом как «вступление» к еде, а не как самостоятельный перекус.

Когда есть яблоки: практические рекомендации

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время для яблока — в сочетании с другими продуктами или незадолго до основного приема пищи.

Утром фрукт помогает мягко запустить пищеварение и дает энергию. Перед обедом — снижает скачки сахара. А вот в роли отдельного перекуса он может сыграть противоположную роль.

Вечером же от яблок лучше отказаться: содержащиеся в них сахара при низкой активности организма могут способствовать накоплению жира.

Простое правило, которое работает

Главный вывод исследования — яблоко полезно не само по себе, а в правильное время. Лучше всего есть его перед едой или вместе с ней, а не отдельно.

И еще один нюанс: очищать фрукт от кожуры не стоит — именно в ней содержится значительная часть клетчатки и полезных веществ.