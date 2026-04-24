18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 17:18

Когда съесть яблоко, чтобы не подскочил сахар в крови — до еды или после

Новости Мира

Время употребления яблок напрямую влияет на уровень сахара в крови и чувство сытости — к такому выводу пришли ученые, изучив реакцию организма на популярный фрукт, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Исследование: эффект зависит от времени

В 2024 году международная группа исследователей опубликовала результаты эксперимента в журнале Nutrients, которые показали: яблоко может работать по-разному в зависимости от того, когда его съесть.

В исследовании участвовали 17 здоровых женщин. Они придерживались стандартного режима питания, а ученые меняли только время употребления яблока. Результаты оказались показательными.

Если фрукт съедали за 30 минут до основного приема пищи, уровень сахара в крови после еды снижался почти в два раза. Такой эффект ученые называют «прелоудом» — своеобразной подготовкой организма к нагрузке.

«Полезный перекус» оказался мифом

Совсем иначе организм реагировал на яблоко в качестве отдельного перекуса между приемами пищи. В этом случае фрукт не только не приносил пользы для контроля глюкозы, но и провоцировал повышенный аппетит.

По словам эндокринолога Зухра Павлова, содержащиеся в яблоках глюкоза и фруктоза могут усиливать чувство голода и даже снижать уровень энергии. Именно поэтому спустя короткое время после такого перекуса снова хочется есть.

Более того, участники эксперимента, съедавшие яблоко между приемами пищи, в итоге потребляли больше калорий за ужином.

Почему яблоко работает «до еды»

Диетолог Морган Уокер объясняет: ключевую роль играет клетчатка. Она замедляет усвоение углеводов, но только в том случае, если яблоко становится частью приема пищи, а не отдельным продуктом на пустой желудок.

Таким образом, фрукт лучше воспринимается организмом как «вступление» к еде, а не как самостоятельный перекус.

Когда есть яблоки: практические рекомендации

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время для яблока — в сочетании с другими продуктами или незадолго до основного приема пищи.

Утром фрукт помогает мягко запустить пищеварение и дает энергию. Перед обедом — снижает скачки сахара. А вот в роли отдельного перекуса он может сыграть противоположную роль.

Вечером же от яблок лучше отказаться: содержащиеся в них сахара при низкой активности организма могут способствовать накоплению жира.

Простое правило, которое работает

Главный вывод исследования — яблоко полезно не само по себе, а в правильное время. Лучше всего есть его перед едой или вместе с ней, а не отдельно.

И еще один нюанс: очищать фрукт от кожуры не стоит — именно в ней содержится значительная часть клетчатки и полезных веществ.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь