Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.04.2026, 18:29

«Синий экран смерти» и циклы перезагрузки: Windows 11 после обновления дала сбой

Новости Мира 0 280

Новое обновление Windows 11 привело к серьезным сбоям у части пользователей: компьютеры уходят в бесконечную перезагрузку и показывают «синий экран смерти», сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom
Проблемное обновление KB5083769

Пользователи Windows 11 столкнулись с серьезными техническими неполадками после установки апрельского обновления KB5083769, выпущенного в рамках традиционного «вторника патчей» Microsoft.

По данным профильных изданий, именно этот апдейт стал причиной нестабильной работы части устройств на Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Проблемы начали фиксироваться вскоре после его выхода, 14 апреля.

Бесконечные перезагрузки и «синий экран смерти»

Пострадавшие пользователи описывают повторяющийся сценарий сбоя. После установки обновления система начинает перезагрузку, затем экран может отображать визуальные искажения, после чего появляется критическая ошибка — так называемый «синий экран смерти» (BSOD).

В ряде случаев операционная система не загружается вовсе, а устройство уходит в бесконечный цикл перезапуска.

Система восстановления не помогает

Отдельная проблема заключается в том, что попытки восстановления Windows не всегда приводят к успеху. Некоторые пользователи сообщают, что система продолжает перезагружаться даже после запуска стандартных инструментов восстановления.

Кроме того, в отдельных случаях обновление может автоматически активировать режим восстановления BitLocker, что дополнительно усложняет доступ к данным на устройстве.

Microsoft пока не выпустила исправление

Несмотря на массовые жалобы пользователей и обсуждения на форумах Microsoft Learn Q&A, на момент публикации информации компания Microsoft не представила официального патча, устраняющего проблему.

Журналисты отмечают, что ситуация продолжает развиваться, а пострадавшие пользователи вынуждены искать обходные решения или откатывать систему, если это возможно.

