«Синий экран смерти» и циклы перезагрузки: Windows 11 после обновления дала сбой

Новое обновление Windows 11 привело к серьезным сбоям у части пользователей: компьютеры уходят в бесконечную перезагрузку и показывают «синий экран смерти», сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Пользователи Windows 11 столкнулись с серьезными техническими неполадками после установки апрельского обновления KB5083769, выпущенного в рамках традиционного «вторника патчей» Microsoft.
По данным профильных изданий, именно этот апдейт стал причиной нестабильной работы части устройств на Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Проблемы начали фиксироваться вскоре после его выхода, 14 апреля.
Пострадавшие пользователи описывают повторяющийся сценарий сбоя. После установки обновления система начинает перезагрузку, затем экран может отображать визуальные искажения, после чего появляется критическая ошибка — так называемый «синий экран смерти» (BSOD).
В ряде случаев операционная система не загружается вовсе, а устройство уходит в бесконечный цикл перезапуска.
Отдельная проблема заключается в том, что попытки восстановления Windows не всегда приводят к успеху. Некоторые пользователи сообщают, что система продолжает перезагружаться даже после запуска стандартных инструментов восстановления.
Кроме того, в отдельных случаях обновление может автоматически активировать режим восстановления BitLocker, что дополнительно усложняет доступ к данным на устройстве.
Несмотря на массовые жалобы пользователей и обсуждения на форумах Microsoft Learn Q&A, на момент публикации информации компания Microsoft не представила официального патча, устраняющего проблему.
Журналисты отмечают, что ситуация продолжает развиваться, а пострадавшие пользователи вынуждены искать обходные решения или откатывать систему, если это возможно.
