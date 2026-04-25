Проба не всегда решает: как состав металла влияет на качество украшений

Эксперт объяснила, почему высокая проба не гарантирует долговечность ювелирных изделий и как выбрать оптимальный вариант, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
При выборе ювелирных украшений многие ориентируются на пробу, считая ее главным показателем качества. Однако, как отмечает руководитель товарного направления компании «585 Золотой» Жанна Семкина, в реальности этот критерий не всегда определяет удобство и практичность изделия.
По словам специалиста, проба отражает долю чистого металла в сплаве. Так, золото 585 пробы содержит 58,5% чистого металла, а остальная часть состоит из так называемой лигатуры – добавок, таких как медь, серебро или палладий. Именно они формируют прочность, оттенок и устойчивость украшения к износу. Аналогичный принцип действует и для серебра: 925 проба означает 92,5% чистого металла, а оставшиеся 7,5% обеспечивают дополнительную прочность.
Эксперт подчеркивает, что более высокая проба не всегда означает лучшую практичность. Чем выше содержание чистого металла, тем он мягче. Это правило актуально как для золота, так и для серебра. Например, изделия из золота 750 пробы и выше чаще подвержены появлению царапин и деформации. Аналогичная ситуация наблюдается и с серебром: при содержании чистого металла на уровне 96% и более изделия быстрее теряют форму при активной эксплуатации. По этой причине украшения с более низкой пробой нередко оказываются более устойчивыми в повседневной носке.
Кроме того, проба влияет на внешний вид изделия. Более высокое содержание чистого металла обеспечивает насыщенный цвет: золото 999 пробы отличается ярким желтым оттенком, а серебро – более чистым и светлым блеском. В то же время добавки могут менять оттенок – например, серебро может приобретать теплые или холодные тона в зависимости от состава сплава. При этом итоговое визуальное восприятие украшения определяется не только пробой, но и особенностями обработки, наличием покрытия и дизайном.
По мнению специалиста, оптимальным решением чаще всего становится баланс между эстетикой и износостойкостью. Для золота таким компромиссом считается 585 проба, сочетающая прочность и привлекательный внешний вид. Для серебра – 925 проба, которая сохраняет характерный блеск и подходит для повседневного использования. Более высокие пробы, как правило, выбирают для особых случаев, коллекционных изделий или инвестиционных целей.
Есть ситуации, в которых выбор в пользу более высокой пробы полностью оправдан. Во-первых, это украшения «на выход», которые не предполагают ежедневной нагрузки — серьги, подвески или изделия для особых случаев. Во-вторых, высокие пробы предпочтительны с инвестиционной точки зрения. Проба 999,9 часто рассматривается как инвестиционный актив: такие изделия приобретают в виде слитков и монет для сохранения и приумножения капитала, - резюмировала она.
Комментарии0 комментарий(ев)