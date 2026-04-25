Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.04.2026, 09:29

Проба не всегда решает: как состав металла влияет на качество украшений

Новости Мира 0 386

Эксперт объяснила, почему высокая проба не гарантирует долговечность ювелирных изделий и как выбрать оптимальный вариант, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

При выборе ювелирных украшений многие ориентируются на пробу, считая ее главным показателем качества. Однако, как отмечает руководитель товарного направления компании «585 Золотой» Жанна Семкина, в реальности этот критерий не всегда определяет удобство и практичность изделия.

По словам специалиста, проба отражает долю чистого металла в сплаве. Так, золото 585 пробы содержит 58,5% чистого металла, а остальная часть состоит из так называемой лигатуры – добавок, таких как медь, серебро или палладий. Именно они формируют прочность, оттенок и устойчивость украшения к износу. Аналогичный принцип действует и для серебра: 925 проба означает 92,5% чистого металла, а оставшиеся 7,5% обеспечивают дополнительную прочность.

Эксперт подчеркивает, что более высокая проба не всегда означает лучшую практичность. Чем выше содержание чистого металла, тем он мягче. Это правило актуально как для золота, так и для серебра. Например, изделия из золота 750 пробы и выше чаще подвержены появлению царапин и деформации. Аналогичная ситуация наблюдается и с серебром: при содержании чистого металла на уровне 96% и более изделия быстрее теряют форму при активной эксплуатации. По этой причине украшения с более низкой пробой нередко оказываются более устойчивыми в повседневной носке.

Кроме того, проба влияет на внешний вид изделия. Более высокое содержание чистого металла обеспечивает насыщенный цвет: золото 999 пробы отличается ярким желтым оттенком, а серебро – более чистым и светлым блеском. В то же время добавки могут менять оттенок – например, серебро может приобретать теплые или холодные тона в зависимости от состава сплава. При этом итоговое визуальное восприятие украшения определяется не только пробой, но и особенностями обработки, наличием покрытия и дизайном.

По мнению специалиста, оптимальным решением чаще всего становится баланс между эстетикой и износостойкостью. Для золота таким компромиссом считается 585 проба, сочетающая прочность и привлекательный внешний вид. Для серебра – 925 проба, которая сохраняет характерный блеск и подходит для повседневного использования. Более высокие пробы, как правило, выбирают для особых случаев, коллекционных изделий или инвестиционных целей.

Есть ситуации, в которых выбор в пользу более высокой пробы полностью оправдан. Во-первых, это украшения «на выход», которые не предполагают ежедневной нагрузки — серьги, подвески или изделия для особых случаев. Во-вторых, высокие пробы предпочтительны с инвестиционной точки зрения. Проба 999,9 часто рассматривается как инвестиционный актив: такие изделия приобретают в виде слитков и монет для сохранения и приумножения капитала, - резюмировала она.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь