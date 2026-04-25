Проба не всегда решает: как состав металла влияет на качество украшений

Эксперт объяснила, почему высокая проба не гарантирует долговечность ювелирных изделий и как выбрать оптимальный вариант, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

При выборе ювелирных украшений многие ориентируются на пробу, считая ее главным показателем качества. Однако, как отмечает руководитель товарного направления компании «585 Золотой» Жанна Семкина, в реальности этот критерий не всегда определяет удобство и практичность изделия.

По словам специалиста, проба отражает долю чистого металла в сплаве. Так, золото 585 пробы содержит 58,5% чистого металла, а остальная часть состоит из так называемой лигатуры – добавок, таких как медь, серебро или палладий. Именно они формируют прочность, оттенок и устойчивость украшения к износу. Аналогичный принцип действует и для серебра: 925 проба означает 92,5% чистого металла, а оставшиеся 7,5% обеспечивают дополнительную прочность.

Эксперт подчеркивает, что более высокая проба не всегда означает лучшую практичность. Чем выше содержание чистого металла, тем он мягче. Это правило актуально как для золота, так и для серебра. Например, изделия из золота 750 пробы и выше чаще подвержены появлению царапин и деформации. Аналогичная ситуация наблюдается и с серебром: при содержании чистого металла на уровне 96% и более изделия быстрее теряют форму при активной эксплуатации. По этой причине украшения с более низкой пробой нередко оказываются более устойчивыми в повседневной носке.

Кроме того, проба влияет на внешний вид изделия. Более высокое содержание чистого металла обеспечивает насыщенный цвет: золото 999 пробы отличается ярким желтым оттенком, а серебро – более чистым и светлым блеском. В то же время добавки могут менять оттенок – например, серебро может приобретать теплые или холодные тона в зависимости от состава сплава. При этом итоговое визуальное восприятие украшения определяется не только пробой, но и особенностями обработки, наличием покрытия и дизайном.

По мнению специалиста, оптимальным решением чаще всего становится баланс между эстетикой и износостойкостью. Для золота таким компромиссом считается 585 проба, сочетающая прочность и привлекательный внешний вид. Для серебра – 925 проба, которая сохраняет характерный блеск и подходит для повседневного использования. Более высокие пробы, как правило, выбирают для особых случаев, коллекционных изделий или инвестиционных целей.