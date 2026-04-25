Фотограф рассказал о необычной детали в служебной машине Жириновского

В автомобиле Владимира Жириновского постоянно находились домашние часы. С чем это связано, рассказал работавший с политиком фотограф, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

В служебном автомобиле основателя ЛДПР Владимир Жириновский находилась необычная деталь – домашние настенные часы, сообщил фотограф Александр Сивов, работавший с политиком.

По его словам, Жириновский отличался высокой пунктуальностью и уделял особое внимание времени. В автомобиле он обычно располагался на заднем сиденье, при этом крупные круглые часы были закреплены на спинке переднего кресла, находясь в поле его зрения. Сивов отметил, что был удивлен таким решением.

Ему всегда надо было знать точное время, а смартфонами он не пользовался. Настолько он стремился вовремя приехать и уехать, всегда быть вовремя. Был у него такой пунктик, - поделился Сивов удивлением от увиденного.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелого течения COVID-19. Он был госпитализирован в начале февраля 2022 года с поражением легких. Болезнь сопровождалась осложнениями, и, несмотря на длительное лечение, врачам не удалось его спасти.