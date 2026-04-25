18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.04.2026, 11:54

Тревожный сигнал от ООН: миллионы людей оказались на грани выживания

Новости Мира

С 2016 года количество людей, сталкивающихся с катастрофическим голодом, выросло в девять раз, а в 2025 году 266 миллионов человек в 47 странах испытывали острую нехватку продовольствия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу и выводы экспертов ФАО, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay

Число людей в мире, сталкивающихся с катастрофическим уровнем голода – пятой, наивысшей фазой по шкале IPC, – с 2016 года увеличилось в девять раз. При этом общее количество случаев острого голода за тот же период удвоилось. Такие данные приведены в Глобальном докладе о продовольственных кризисах (GRFC) 2026, подготовленном структурами Организация Объединённых Наций со ссылкой на оценки экспертов ФАО.

Согласно докладу, в 2025 году впервые за всю историю наблюдений сразу два региона – сектор Газа и отдельные районы Судана – были отнесены к пятой, максимальной фазе острого голода. Эта стадия означает прямую угрозу жизни населения и требует немедленного гуманитарного вмешательства.

Всего в 2025 году 266 миллионов человек в 47 странах и территориях испытывали высокий уровень острой нехватки продовольствия. Это составляет почти 23% от обследованного населения и почти вдвое превышает показатель, зафиксированный десять лет назад.

Отмечается, что около двух третей всех людей, находящихся в условиях высокого уровня голода, проживают всего в десяти странах. В их числе Афганистан, Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Южный Судан, Судан, Сирия и Йемен.

Наиболее масштабные продовольственные кризисы – как по доле населения, так и по абсолютному числу пострадавших – зафиксированы в Афганистане, Южном Судане, Судане и Йемене.

В докладе также подчеркивается, что проблема недоедания среди детей остается крайне острой и продолжает усугубляться. В 2025 году 35,5 миллиона детей страдали от острой недостаточности питания, из них почти 10 миллионов – от тяжелой формы.

Эксперты напоминают, что уже третья фаза по шкале голода считается серьезной угрозой для здоровья и жизни людей и требует срочной гуманитарной помощи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь