Тревожный сигнал от ООН: миллионы людей оказались на грани выживания

С 2016 года количество людей, сталкивающихся с катастрофическим голодом, выросло в девять раз, а в 2025 году 266 миллионов человек в 47 странах испытывали острую нехватку продовольствия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу и выводы экспертов ФАО, передает Lada.kz .

Число людей в мире, сталкивающихся с катастрофическим уровнем голода – пятой, наивысшей фазой по шкале IPC, – с 2016 года увеличилось в девять раз. При этом общее количество случаев острого голода за тот же период удвоилось. Такие данные приведены в Глобальном докладе о продовольственных кризисах (GRFC) 2026, подготовленном структурами Организация Объединённых Наций со ссылкой на оценки экспертов ФАО.

Согласно докладу, в 2025 году впервые за всю историю наблюдений сразу два региона – сектор Газа и отдельные районы Судана – были отнесены к пятой, максимальной фазе острого голода. Эта стадия означает прямую угрозу жизни населения и требует немедленного гуманитарного вмешательства.

Всего в 2025 году 266 миллионов человек в 47 странах и территориях испытывали высокий уровень острой нехватки продовольствия. Это составляет почти 23% от обследованного населения и почти вдвое превышает показатель, зафиксированный десять лет назад.

Отмечается, что около двух третей всех людей, находящихся в условиях высокого уровня голода, проживают всего в десяти странах. В их числе Афганистан, Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Южный Судан, Судан, Сирия и Йемен.

Наиболее масштабные продовольственные кризисы – как по доле населения, так и по абсолютному числу пострадавших – зафиксированы в Афганистане, Южном Судане, Судане и Йемене.

В докладе также подчеркивается, что проблема недоедания среди детей остается крайне острой и продолжает усугубляться. В 2025 году 35,5 миллиона детей страдали от острой недостаточности питания, из них почти 10 миллионов – от тяжелой формы.

Эксперты напоминают, что уже третья фаза по шкале голода считается серьезной угрозой для здоровья и жизни людей и требует срочной гуманитарной помощи.