Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
25.04.2026, 13:03

Врач назвал опасное сочетание: алкоголь и эти препараты могут привести к удушью

Новости Мира 0 482

Нарколог предупредил, что совместное употребление алкоголя и некоторых препаратов усиливает их действие и может привести к тяжелым последствиям вплоть до остановки дыхания, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин сообщил о полной несовместимости алкоголя со снотворными препаратами.

По его словам, употребление спиртного категорически не рекомендуется сочетать со средствами, вызывающими сон. Это связано с тем, что и этанол, и большинство современных снотворных воздействуют на одни и те же механизмы в организме – усиливают активность ГАМК-рецепторов, которые отвечают за торможение работы нервной системы, вызывают расслабление и сонливость.

Специалист пояснил, что при одновременном поступлении в организм двух веществ с одинаковым механизмом действия возникает эффект взаимного усиления.

Простыми словами, одна таблетка снотворного и бокал вина могут повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно, - объяснил Тюрин.

Такое сочетание способно привести к серьезным последствиям. В частности, возможно выраженное угнетение центральной нервной системы, при котором подавляется работа дыхательного центра. В результате человек может погибнуть от удушья во сне.

Эксперт подчеркнул, что подобные риски делают совместное употребление алкоголя и снотворных крайне опасным и недопустимым.

