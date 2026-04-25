Чистый воздух под вопросом: чем могут быть опасны увлажнители и диффузоры

Эксперты предупреждают, что при неправильной эксплуатации увлажнители воздуха и аромадиффузоры могут стать источником бактерий, грибков и аллергенов, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Когда полезные приборы становятся источником риска

Увлажнители воздуха и аромадиффузоры традиционно считаются безопасными устройствами, которые помогают улучшить самочувствие, устранить сухость слизистых и облегчить дыхание в отопительный сезон. Однако специалисты отмечают, что их влияние на здоровье напрямую зависит от условий эксплуатации. В ряде случаев такие приборы могут представлять микробиологическую угрозу.

Как пояснила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, основная проблема связана с водой, которая постоянно находится внутри устройства.

В теплом и влажном резервуаре быстро создаются комфортные условия для размножения бактерий и грибов. Внутренние поверхности емкостей, фильтры и мембраны постепенно покрываются биопленками. В них могут накапливаться бактерии и микроскопические грибы, включая виды, способные вызывать инфекции дыхательных путей или аллергические реакции. Если устройство не очищается регулярно, микроорганизмы попадают в воздух вместе с мелкодисперсным аэрозолем и вдыхаются человеком. В этом случае прибор становится источником микробиологического загрязнения, - объяснила она.

Влияние типа устройства

Риски также зависят от типа увлажнителя. Ультразвуковые модели распыляют воду без нагрева, поэтому все содержимое резервуара – включая бактерии, споры плесени и минеральные примеси – может напрямую попадать в воздух при использовании неочищенной воды.

Паровые увлажнители частично снижают микробную нагрузку за счет кипячения, однако при недостаточном уходе полностью исключить риск также невозможно.

Дополнительная нагрузка от аромадиффузоров

Использование аромадиффузоров добавляет еще один фактор воздействия. Эфирные масла и ароматические композиции представляют собой биологически активные вещества, которые не являются стерильными. При смешивании с водой и нагревании их свойства могут изменяться.

Такие аэрозоли увеличивают нагрузку на дыхательные пути и слизистые оболочки, особенно при длительном использовании в закрытых помещениях. По словам специалиста, это может привести к негативным реакциям у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, аллергией и бронхиальной астмой. В группе риска также находятся дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Риск избыточной влажности

Отдельное внимание эксперты уделяют уровню влажности в помещении. Чрезмерное увлажнение создает благоприятную среду для роста плесневых грибов уже в самой квартире. В таких условиях микроклимат ухудшается, а положительный эффект от использования устройств сводится к минимуму.

Как снизить риски

Специалисты подчеркивают, что безопасное использование увлажнителей и аромадиффузоров возможно только при соблюдении ряда условий. Необходимо регулярно очищать приборы, использовать подходящую воду и контролировать уровень влажности в помещении. Без этого даже полезные на первый взгляд устройства могут представлять угрозу для здоровья.