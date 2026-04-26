Звезда «Реальных пацанов» разбил чужой автомобиль за 80 млн рублей

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов попал в инцидент в автосалоне, повредив дорогой автомобиль, передает Lada.kz со ссылкой на «СтарХит» .

Фото из открытых источников

Актер и исполнитель Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны», оказался участником инцидента в одном из автосалонов, где повредил дорогостоящий автомобиль. О произошедшем сообщил сам артист.

По информации Селиванова, он пришел в салон с целью подобрать новый автомобиль. В помещении он обратил внимание на модель Aston Martin стоимостью 80 миллионов рублей (более 494 млн тенге). Сотрудники узнали артиста и разрешили ему сесть за руль, несмотря на то, что такие действия обычно запрещены.

Я завел мотор и случайно сдал назад, прилетев внезапно в «Мерседес». Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет, ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить, - поделился 40-летний актер с изданием.

С его слов, проблемный вопрос находится на стадии решения.