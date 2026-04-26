Как снизить риск деменции: врач назвала простые, но эффективные привычки

Невролог Полина Вахромеева простые привычки, которые помогают сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

По словам врача-невролога и психиатра Юсуповской больницы Полины Вахромеевой, снизить риск развития деменции возможно за счет регулярных изменений в образе жизни, даже если они кажутся незначительными.

По ее словам, одним из ключевых факторов является контроль эмоционального состояния.

Избегайте необоснованной тревоги и при необходимости обращайтесь к неврологу или психологу, - отметила она.

Не менее важным элементом профилактики является полноценный сон. Врач подчеркнула, что для восстановления мозга необходимо не только достаточное количество часов сна, но и прохождение всех его естественных фаз.

Также значительную роль играет баланс между умственной и физической активностью. Вахромеева отметила, что чередование интеллектуальной нагрузки с физическими упражнениями способствует поддержанию когнитивного здоровья. В частности, регулярные прогулки на свежем воздухе и несколько тренировок в неделю, особенно кардионагрузки, укрепляют как организм в целом, так и нервную систему.

Отдельное внимание специалист уделила питанию. Она рекомендовала придерживаться сбалансированного рациона, ограничивать потребление сахара, жирной и жареной пищи, а также следить за достаточным потреблением воды.