Зачем на самом деле нужен этот странный кармашек на джинсах

Крошечный карман на джинсах, в который едва помещается палец, оказался не дизайнерской случайностью, а продуманной деталью XIX века. Его истинное предназначение уходит в эпоху карманных часов и первых рабочих джинсов Levi’s, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Для чего на самом деле придумали этот карман

Маленький кармашек на передней части джинсов, который сегодня часто называют «пятым», появился в 1873 году вместе с первыми моделями джинсов, запатентованными Ливаем Страуссом и Джейкобом Дэвисом.

Историки моды и специалисты компании Levi Strauss & Co однозначно утверждают: этот элемент был создан не для монет, зажигалок или случайных мелочей, а для хранения карманных часов на цепочке.

В официальной терминологии он до сих пор называется watch pocket — «часовой карман».

Карманные часы как необходимость XIX века

В XIX веке карманные часы были не просто аксессуаром, а важной частью образа мужчины. Их носили в жилетных карманах, однако рабочая одежда требовала более практичного решения.

Джинсы изначально создавались как прочная одежда для рабочих, ковбоев и шахтёров. Поэтому Страусс предусмотрел отдельное место, где часы были бы защищены от ударов, пыли и падений.

Особенно это было важно для людей физического труда и ковбоев, которые много времени проводили в седле. Часы, убранные в плотный маленький карман, не болтались и не разбивались при активном движении.

Как кармашек стал меньше и потерял смысл

Изначально этот карман был заметно больше, чем сегодня — карманные часы XIX века имели крупные размеры.

Но с появлением наручных часов в XX веке необходимость в отдельном кармане постепенно исчезла. Функция ушла, а сам элемент остался.

Levi Strauss & Co не стали убирать его из дизайна, превратив утилитарную деталь в узнаваемую часть бренда и классического силуэта джинсов с пятью карманами.

Легенды о Zippo и золоте

Со временем вокруг этого кармана появилось множество мифов.

Одна из самых известных версий — якобы он создавался под зажигалки Zippo. Однако это не так. В 1930-х годах компания Zippo действительно активно использовала маркетинг, утверждая, что их зажигалка идеально помещается в этот карман. Это усилило популярный миф, но не имело отношения к первоначальному дизайну.

Ещё одна романтичная теория связывает карман с «золотой лихорадкой» — мол, старатели хранили там золотые самородки. Частично это правда как бытовое использование, но не как изначальная идея.

Почему карман остался до наших дней

Несмотря на то что сегодня он почти не используется по прямому назначению, маленький карман стал элементом традиции.

По словам историков моды, в том числе специалистов Levi Strauss & Co, его сохранение — это часть наследия и узнаваемого дизайна классических джинсов.

Он стал символом преемственности: деталь, которая пережила смену эпох, технологий и привычек.

Как используют этот карман сегодня

Современные владельцы джинсов нашли ему новые функции. В него кладут наушники, ключи, мелкие монеты или зажигалки. Кто-то использует его как декоративный элемент, даже не задумываясь о его происхождении.

И хотя карман утратил первоначальную функцию, он остаётся одной из самых узнаваемых деталей джинсов, которая связывает современную моду с XIX веком и историей рабочего американского стиля.