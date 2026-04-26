До семидесяти миллионов долларов за один грамм: назван самый редкий металл в мире

Самым редким металлом на Земле признан искусственно созданный калифорний , стоимость которого может достигать десятков миллионов долларов за грамм. Среди природных металлов лидером по редкости считается осмий, добываемый, в том числе, в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Калифорний: металл, которого не существует в природе

Самым редким металлом в мире является Californium, сообщил эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

Главная особенность калифорния заключается в том, что в природе он не встречается вовсе. Его получают исключительно искусственным путем — в ядерных реакторах. По словам эксперта, промышленное производство этого металла ведут лишь две страны — Россия и США, а объемы настолько малы, что измеряются не килограммами, а микроскопическими долями грамма.

Именно дефицит и сложность получения делают калифорний одним из самых дорогих веществ на планете. Его стоимость может достигать десятков миллионов долларов за грамм.

Несмотря на редкость, металл имеет практическое применение. Его используют в ядерной медицине, в частности при проведении лучевой терапии, а также в научных исследованиях и тестировании материалов.

Осмий: самый редкий природный металл Земли

Если исключить искусственно созданные элементы, самым редким природным металлом считается Osmium.

Он встречается крайне редко и добывается как побочный компонент при переработке платиновых, никелевых и медных руд. Основные месторождения расположены в Южной Африке, России, США, Канаде и Казахстане.

По оценкам специалистов, содержание осмия в земной коре составляет около 0,001 частицы на миллион. Это означает, что даже в огромных объемах породы его количество сопоставимо с микроскопическими включениями.

Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от чистоты и изотопного состава.

Где применяется осмий и почему он так ценится

Несмотря на свою редкость, осмий широко используется в высокотехнологичных отраслях. Его применяют при создании деталей реактивных двигателей и космической техники, где важны прочность и устойчивость к экстремальным температурам.

Также металл используется в производстве сверхточных изделий — от наконечников перьевых ручек и игл проигрывателей до хирургических инструментов высокой точности.

Почему редкие металлы стоят так дорого

Эксперты объясняют высокую стоимость таких элементов сразу несколькими факторами: крайне ограниченными объемами добычи, сложными технологиями получения, а также узким спектром стран, которые способны их производить.

В случае калифорния ключевую роль играет полностью искусственное происхождение, а в случае осмия — природная редкость и трудоемкая добыча.