26.04.2026, 14:31

До семидесяти миллионов долларов за один грамм: назван самый редкий металл в мире

Самым редким металлом на Земле признан искусственно созданный калифорний, стоимость которого может достигать десятков миллионов долларов за грамм. Среди природных металлов лидером по редкости считается осмий, добываемый, в том числе, в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Калифорний: металл, которого не существует в природе

Самым редким металлом в мире является Californium, сообщил эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. 

Главная особенность калифорния заключается в том, что в природе он не встречается вовсе. Его получают исключительно искусственным путем — в ядерных реакторах. По словам эксперта, промышленное производство этого металла ведут лишь две страны — Россия и США, а объемы настолько малы, что измеряются не килограммами, а микроскопическими долями грамма.

Именно дефицит и сложность получения делают калифорний одним из самых дорогих веществ на планете. Его стоимость может достигать десятков миллионов долларов за грамм.

Несмотря на редкость, металл имеет практическое применение. Его используют в ядерной медицине, в частности при проведении лучевой терапии, а также в научных исследованиях и тестировании материалов.

Осмий: самый редкий природный металл Земли

Если исключить искусственно созданные элементы, самым редким природным металлом считается Osmium.

Он встречается крайне редко и добывается как побочный компонент при переработке платиновых, никелевых и медных руд. Основные месторождения расположены в Южной Африке, России, США, Канаде и Казахстане.

По оценкам специалистов, содержание осмия в земной коре составляет около 0,001 частицы на миллион. Это означает, что даже в огромных объемах породы его количество сопоставимо с микроскопическими включениями.

Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от чистоты и изотопного состава.

Где применяется осмий и почему он так ценится

Несмотря на свою редкость, осмий широко используется в высокотехнологичных отраслях. Его применяют при создании деталей реактивных двигателей и космической техники, где важны прочность и устойчивость к экстремальным температурам.

Также металл используется в производстве сверхточных изделий — от наконечников перьевых ручек и игл проигрывателей до хирургических инструментов высокой точности.

Почему редкие металлы стоят так дорого

Эксперты объясняют высокую стоимость таких элементов сразу несколькими факторами: крайне ограниченными объемами добычи, сложными технологиями получения, а также узким спектром стран, которые способны их производить.

В случае калифорния ключевую роль играет полностью искусственное происхождение, а в случае осмия — природная редкость и трудоемкая добыча.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь