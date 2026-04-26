Стрелявший на мероприятии с участием Трампа заявил, кого считал своей целью

Задержанный после стрельбы на мероприятии с участием Дональда Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации президента США. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Сам Трамп не пострадал., передаёт Lada.kz со ссылкой на CBS News .

Инцидент произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовал Дональд Трамп и высокопоставленные представители американской администрации. После начала стрельбы участники мероприятия были экстренно эвакуированы.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый — 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. Он был задержан на месте происшествия.

Как сообщают источники, мужчина в ходе допроса заявил, что его целью были именно чиновники администрации президента США, а не сам Дональд Трамп.

«Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его целью были чиновники администрации американского лидера», — говорится в сообщениях СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в результате инцидента сам президент США не пострадал. Один из сотрудников службы безопасности получил ранение.

По данным расследования, стрелявший был задержан на месте происшествия. Власти США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и возможные мотивы подозреваемого.

Также сообщается, что во время инцидента в здании находились десятки гостей, включая журналистов и представителей администрации. После первых выстрелов началась экстренная эвакуация, а охрана усилила меры безопасности.

В настоящее время следственные органы проверяют все версии произошедшего, включая возможные проблемы с психическим состоянием задержанного.