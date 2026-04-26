Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
26.04.2026, 15:46

Стрелявший на мероприятии с участием Трампа заявил, кого считал своей целью

Новости Мира 0 350

Задержанный после стрельбы на мероприятии с участием Дональда Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации президента США. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Сам Трамп не пострадал., передаёт Lada.kz  со ссылкой на CBS News.

Мужчина, задержанный после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, сообщил правоохранительным органам, кого он считал своей целью. По данным американских СМИ, он заявил, что намеревался атаковать представителей администрации главы государства.

Инцидент произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовал Дональд Трамп и высокопоставленные представители американской администрации. После начала стрельбы участники мероприятия были экстренно эвакуированы.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый — 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. Он был задержан на месте происшествия.

Как сообщают источники, мужчина в ходе допроса заявил, что его целью были именно чиновники администрации президента США, а не сам Дональд Трамп.

«Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его целью были чиновники администрации американского лидера», — говорится в сообщениях СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в результате инцидента сам президент США не пострадал. Один из сотрудников службы безопасности получил ранение.

По данным расследования, стрелявший был задержан на месте происшествия. Власти США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и возможные мотивы подозреваемого.

Также сообщается, что во время инцидента в здании находились десятки гостей, включая журналистов и представителей администрации. После первых выстрелов началась экстренная эвакуация, а охрана усилила меры безопасности.

В настоящее время следственные органы проверяют все версии произошедшего, включая возможные проблемы с психическим состоянием задержанного.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь