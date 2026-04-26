СМИ сообщили об убийстве министра обороны Мали

В Мали сообщили о гибели министра обороны и по делам ветеранов Садио Камара в результате взрыва у военной базы в пригороде Бамако. Официального подтверждения информации на данный момент нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что известно о происшествии

По данным журнала Jeune Afrique, министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара мог погибнуть 25 апреля в результате взрыва. Инцидент произошёл у его резиденции, расположенной на территории армейской базы Кати в пригороде столицы Бамако.

Сообщается, что взрывное устройство было заложено в грузовике. В результате детонации объект получил серьёзные повреждения, включая здание резиденции министра.

Обстоятельства атаки

Источники утверждают, что речь идёт о подрыве автомобиля, начинённого взрывчаткой. Взрыв произошёл в районе одного из наиболее охраняемых военных объектов страны.

При этом официальные структуры Мали не подтверждали гибель министра. Ранее власти страны заявляли, что Садио Камара якобы выжил после нападения боевиков, однако новые сообщения СМИ противоречат этой информации.

Обострение ситуации в столичном регионе

Инцидент произошёл на фоне масштабных атак, которые затронули столицу Мали и прилегающие районы. По сообщениям СМИ, боевики атаковали международный аэропорт Бамако-Сену, а также расположенные рядом военные объекты.

Отдельные сообщения указывают на стрельбу и взрывы в городе Кати, где находится крупнейшая военная база страны. Также фиксировались атаки на объекты в Гао, включая бывшую базу миссии ООН.

По оценкам наблюдателей, подобные события стали одними из самых масштабных с 2012 года, когда в стране резко обострилась ситуация с безопасностью.

Кто может стоять за нападением

Ответственность за серию атак, по данным ряда источников, взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Организация связана с сетью «Аль-Каида» (запрещена в ряде стран, включая Россию).

Однако официальные власти Мали пока не публиковали подтверждённой информации о причастности конкретных структур к нападению.